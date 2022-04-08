تعرف على الملعب الذي سيحتضن مباريات الوحدات بالبطولة الآسيوية

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشايفتتح الوحدات مساء الجمعة مشوار رحلته التاريخية الثانية، بمسيرته على وجه الخصوص وبمسيرة الأندية الأردنية عموما بدوري أبطال اسيا، عندما يواجه فريق الفيصلي السعودي .وستنطلق المباراة التي تلعب لحساب المجموعة الخامسة، عند الساعة الـ 11:15 مساءا، وستقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام بالسعودية، علما أنها ستشكل الأختبار الأول للفريق الأخضر تحت قيادة المدير الفني الجديد رائد عساف.وإليكم بعد التفاصيل عن الملعب : ملعب رعاية الشباب بالدمام، يقع في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، و أنشئ سنة 1973م أثناء تولي الأمير عبد المحسن بن جلوي إمارة المنطقة الشرقية، ويتسع بنحو 36000 ألف متفرج.وأقيمت على هذا الملعب نهائيات كأس آسيا للشباب عام 2008 م إضافة إلى ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر وخصص لناديي الاتفاق والنهضة، ويضم مبنى لكبار الشخصيات، مسجد ومضمار ألعاب قوى .