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الثلاثاء، 23-01-2024 03:42 م

تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من كأس أمم إفريقيا 2023

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الوكيل الإخباري - اقترب دور المجموعات لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من النهاية، ونجحت بعض المنتخبات في حجز بطاقات تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

يختلف نظام التأهل في النسخة الحالية من البطولة عن النظام التقليدي، ويأتي ذلك بسبب مشاركة 24 منتخبا في البطولة تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث يتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما يتم اختيار 4 منتخبات كأفضل ثوالث ويغادر منتخبين فقط من أصحاب المركز الثالث.

وتأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023:

المجموعة الأولى:

حجز منتخب غينيا الاستوائية مكانه في دور الـ 16 كمتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد الفوز على كوت ديفوار في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.

ويتواجد منتخب نيجيريا في المرتبة الثانية بعد نهاية دور المجموعات بـ 7 نقاط أيضا، بينم يظل موقف كوت ديفوار معلقا لحين انتهاء منافسات الدور، بامتلاكه 3 نقاط، إلا أن حظوظه في التأهل مرتفعة.

المجموعة الثانية:

كان منتخب الرأس الأخضر "كاب فيردي"هو أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية بالفوز في مباراتين في الجولتين الأولى والثانية وفي رصيده 7 نقاط، ثم مصر أتت في الوصافة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة:

ضمن منتخب السنغال حامل اللقب، التأهل إلى الدور المقبل بجمع 6 نقاط في أول مواجهتين، وتتنافس غينيا (4 نقاط) مع الكاميرون (نقطة) على بطاقة الصعود الثانية في الجولة الثالثة.

المجموعة الرابعة:

لا تزال كل الأمور معلقة في المجموعة الرابعة، حيث يتقاسم منتخبا أنغولا وبوركينا فاسو الصدارة بـ 4 نقاط لكل منهما، وتأتي الجزائر في المرتبة الثالثة بنقطتين، تليهما موريتانيا بدون نقاط.

المجموعة الخامسة:

تنتظر المجموعة الخامسة الجولة الأخيرة لحسم أسماء المتأهلين، إذ تتصدر مالي الترتيب بـ 4 نقاط، تليها جنوب إفريقيا وناميبيا (3 نقاط) وتونس في المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة.

المجموعة السادسة:

تبقى المنافسة محتدمة حتى الجولة الأخيرة في هذه المجموعة أيضا، حيث تتصدر المغرب الترتيب بـ 4 نقاط، تليها الكونغو الديمقراطية وزامبيا (نقطتين) وأخيرا تنزانيا (نقطة).

ما موعد دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023؟

تبدأ منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023 السبت القادم 27 يناير بمواجهة بين متصدر المجموعة الرابعة ضد ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

ويستمر دور الـ16 لمدة 4 أيام على أن ينتهي الثلاثاء 30 يناير.

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