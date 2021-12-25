تعرف على المنتخب الأكثر تطورا والمنتخب الأسوء في عام 2021

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أن المنتخب الكندي كان المنتخب الأكثر تطورا بعام 2021، حيث قفز 33 مركزا على لائحة المنتخبات الدولية .

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ووصلت كندا لنصف نهائي كأس أمريكا الشمالية " الكأس الذهبية" والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدم مستويات ونتائج ممتازة في تصفيات كأس العالم " قطر 2022".







بدورها تذيلت سان مارينو الترتيب وجاءت بالمركز الـ 210 والأخير، حيث خاضت 12 مباراة هذا العام وخسرتها جميعها .