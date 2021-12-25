السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين

مهيدات للوكيل: ندرس اعتماد وترخيص الكبسولات المضادة لكورونا

الملك يهنئ بعيد استقلال ليبيا

70-80% نسبة إلغاء الحجوزات خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية

مصدر حكومي ينفي طرح ورقة نقدية من فئة المئة دينار - صورة

تنفيذا لتوجيهات الملك .. العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

الغذاء والدواء تنفي وجود حليب مجفف مقلد في الأسواق المحلية

لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

السبت، 25-12-2021 03:20 م

تعرف على المنتخب الأكثر تطورا والمنتخب الأسوء في عام 2021

12202123153846990250649


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" أن المنتخب الكندي كان المنتخب الأكثر تطورا بعام 2021، حيث قفز 33 مركزا على لائحة المنتخبات الدولية .

اضافة اعلان

 

ووصلت كندا لنصف نهائي كأس أمريكا الشمالية " الكأس الذهبية" والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدم مستويات ونتائج ممتازة في تصفيات كأس العالم " قطر 2022".

 

بدورها تذيلت سان مارينو الترتيب وجاءت بالمركز الـ 210 والأخير، حيث خاضت 12 مباراة هذا العام وخسرتها جميعها .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
241977106_2088163094655803_6910358425102475390_n

مع ختام 2021 ،، منتخب النشميات في المركز الـ 63 عالميا

uMwzlXX

منتخب النشامى ينهي العام بالمركز الـ 90 عالميا

242978396_1184171635426873_1577072039328658820_n

الجزيرة يستثمر صفقة علي علوان ويبدأ تمديد عقود نجومه

251735246_1209766522867384_3807671989960079450_n

مالك شلبية : حزين لفراق جماهير الرمثا وعشقها لاينتهي

12202122134357931159196

حماد الأسمر : أدرس عددا من العروض والأولوية للعقبة

85007496_1543808252424626_1118854219151966208_n

الرمثا يخسر صمام الأمان ويجدد لكوليبالي

أخبار متعلقة
FBK_dnbX0BQUd0P

أرقام يسعى منتخبنا لتجاوزها ،، الأكثر خسارة وتلقيا للأهداف بتاريخ البطولة

-130560316

منتخبنا الأكثر مشاركة بتاريخ كأس العرب ،، نظرة تاريخية

1120213023413502448878

سوريا تخسر من الإمارات في مستهل مشوارهما بكأس العرب

بكاء-لاعب-تونس

تونس تفتتح كأس العرب بفوز ثقيل على موريتانيا

FFdKmuzXIAApr3q

أول حالة طرد ،، و 3 ركلات جزاء في كأس العرب

11202129153142867380877

معتز ياسين أكبر لاعبي بطولة كأس العرب