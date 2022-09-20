تعرف على المنتخب المرشح للتويج بلقب كأس العالم في قطر بحسب المختصين

الوكيل الإخباري - بحسب ما صرحت به شركات المراهنات على كرة القدم، قالت بأن المنتخب الأوفر حظًا للتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر هو المنتخب البرازيلي، وجاء ذلك بعدما كان نصيب منتخب راقصي السامبا الوقوع في مجموعة أقل ما يقال عنها بأنها مجموعة سهلة للوصول للنهائي، حيث جاء نصيب المنتخب البرازيلي والمتوج بلقب كأس العالم 5 مرات في مجموعة تضم كل من المنتخب الصربي، والكاميروني والسويسري.

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ووفقًا للأرقام الصادرة عن شركة وليام هيل للمراهنات الرياضية، فإن المنتخب البرازيلي الذي احتل القمة في صدار تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرشح للتتويج بلقب مونديال قطر2022 بنسبة 5 إلى 1، متفوقًا بذلك على المنتخب الفرنسي بطل العالم في النسخة السابقة والحاصل على نسبة 11 إلى 2، وعلى منتخب إنجلترا بنسبة 6 إلى 1، وعلى المنتخب الإسباني بنسبة 15 إلى 2، وعلى المنتخب الأرجنتيني بنسبة 11 إلى 1.



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المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم على مر التاريخ



توجت العديد من المنتخبات بلقب كأس العالم منذ انطلاق البطولة في عام 1930، وتعتبر البرازيل من أكثر المنتخبات التي نالت شرف التتويج بلقب البطولة بواقع 5 مرات، كان أخرها بطولة كأس العالم عام 2002 في كوريا واليابان، وهنا سنتطرق للحديث عن أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس العالم على مر التاريخ، ومنها:

1- منتخب البرازيل بواقع 5 ألقاب في العام 1958، 1962، 1970،1994، 2002.

2- منتخب ألمانيا بواقع 4 ألقاب في العام 1954، 1974، 1990، 2014.

3- المنتخب الإيطالي بواقع 4 ألقاب في العام 1934، 1983، 1982، 2006.

4- المنتخب الأرجنتيني بواقع 2 لقب في العام 1978، 1986.

5- منتخب الأوروجواي بواقع 2 لقب في العام 1930، 1950.

6- المنتخب الفرنسي بواقع 2 لقب في العام 1998، 2018.

7- منتخب انجلترا بواقع 1 لقب في العام 1966

8- المنتخب الإسباني بواقع 1 لقب في العام 2010.



من هم هدافي كأس العالم على مر التاريخ؟



هناك العديد من اللاعبين المخضرمين الذين سجلوا في مسابقة كأس العالم، ولكن يعتبر اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفًا في 4 مسابقات، ليأتي بعده الظاهرة البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدفًا في 3 مسابقات، ويليه الألماني جيرد مولر برصيد 14 هدفًا في مسابقتين.



وتبقى كفة اللاعب الألماني المتألق ومهاجم نادي بايرن ميونيخ اللاعب توماس مولر هو أكثر اللاعبين حظًا للمنافسة على لقب هداف كأس العالم، حيث يمتلك الألماني في رصيده 10 أهداف في بطولتين، وعلى الرغم من استبعاد اللاعب من الاشتراك في المنافسة في النسخة السابقة من البطولة، إلا أنه قد يعود للمشاركة في النسخة المقبلة من البطولة في مونديال قطر2022، خاصة بعد رحيل المدرب الفني السابق للمنتخب الألماني يواخيم لوف، ليخلفه لتدريب المنتخب المدرب الفني هانز فليك.

قائمة بهدافي كأس العالم حتى الآن

1- اللاعب الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدف في 24 مباراة.

2- اللاعب البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدف في 19 مباراة

3- اللاعب الألماني جيرد مولر برصيد 14 هدف في 13 مباراة.

4- اللاعب جوست فونتين الفرنسي برصيد 13 هدف في 6 مباريات.

5- اللاعب البرازيلي بيليه برصيد 12 هدف في 14 مباراة.

6- اللاعب المجري ساندور كوتشيش برصيد 11 هدف في 5 مباريات.

7- اللاعب الألماني هيلموت راهن برصيد 10 أهداف في 10 مباريات.

8- اللاعب الإنجليزي جاري لينيكر برصيد 10 أهداف في 12 مباراة.

9- اللاعب الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا برصيد 10 أهداف في 12 مباراة.

10- الاعب البيرو تيوفيلو كوبياس برصيد 10 أهداف في 13 مباراة.

11- اللاعب الألماني توماس مولر برصيد 13 هدف في 13 مباراة.

12- اللاعب البولندي جريجورش لاتو برصيد 20 هدف في 10 مباريات.



أفضل 5 حراس للمرمى في مسابقة كأس العالم 2022

باقي أقل من 50 يومًا على انطلاق مونديال قطر لعام 2022، حيث باتت جميع الأنظار تتجه نحو الدوحة في ظل اقتراب موعد انطلاق صافرة بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بعد أسابيع قليلة، وبحسب أخر الإحصائيات، فقد احتل 5 حراس مرمى قائمة أفضل الحراس المشاركين في مسابقة كأس العالم 2022، ومنهم:

· الحارس البلجيكي تيبو كورتوا

· الحارس الرازيلي أليسون بيكر

· الحارس الألماني مانويل نوير

· الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني

· الحارس الإسباني ديفيد ديخيا

