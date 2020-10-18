تعرف على الوجهة الجديدة للمدرب السابق للنشامى

الوكيل الإخباري- أنس عشا

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أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري عن تعيين المدرب السابق للمنتخب الأردني وأندية الزمالك، سموحة، المصرية للاتصالات، الإسماعيلي، مصر المقاصة، بيراميدز والمصري حسام حسن، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم .وسيكون شقيق حسام حسن، إبراهيم حسن، مديراً للكرة في الفريق كما جرت العودة طوال رحلته التدريبية التي بدأت عام "2007"وسبق لهداف المنتخب المصري السابق أن درب الاتحاد السكندري في الموسم الكروي "2014-2015"، كما كان الفريق الأخيره الذي مثله لاعباً بعد مسيرة طويلة جداً في العديد من الأندية المصرية، لكنه لم يلعب معه إلا "5" مباريات ولم يسجل أي هدف .وكان الفريق قد تعرض لخسارة يوم أمس السبت من الانتاج الحربي بنتيجة " 2-1"، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة "33" من الدوري المصري، فيما سيبدأ الجهاز الفني الجديد للفريق مهمته في مباراة المقاولون العرب في كأٍ مصر.وقاد حسام حسن المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم عام "2013" وتأهل معه للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم "2014"، إلا أنه خسر أمام الأورغواي بالعاصمة عمان بخماسية نظيفة، قبل أن يحقق منتخب النشامى تعادلاً تاريخياً مع رفاق سواريز وكافاني على ملعبهم.