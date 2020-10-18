الأحد 18-10-2020
الوكيل الاخباري

مدير الطب الشرعي للوكيل : تغلبت على كورونا وباشرت العمل

تعليق الدوام في مدرسة جديدة بسبب كورونا

توضيح حكومي حول الحملة الأمنية على البلطجية

ايعاز من رئيس الوزراء لجميع الوزارات والدوائر الحكومية

ألمانيا تسجل 10 وفيات و5587 إصابة جديدة بكورونا

ضبط (4) اعتداءات على خطوط رئيسية بالموقر

قرار صارم من وزير الداخلية بشأن التعامل مع البلطجية

الملك يؤكد حرص الأردن على تعزيز التعاون مع نيوزيلندا

تصريح هام من الأمانة حول دوام الموظفين

اعلان هام من الضمان الاجتماعي حول برامج الدعم




الأحد، 18-10-2020 03:00 م

تعرف على الوجهة الجديدة للمدرب السابق للنشامى

10202018121855474099130


الوكيل الإخباري- أنس عشا أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري المصري عن تعيين المدرب السابق للمنتخب الأردني وأندية الزمالك، سموحة، المصرية للاتصالات، الإسماعيلي، مصر المقاصة، بيراميدز والمصري حسام حسن، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم .
اضافة اعلان

وسيكون شقيق حسام حسن، إبراهيم حسن، مديراً للكرة في الفريق كما جرت العودة طوال رحلته التدريبية التي بدأت عام "2007"

وسبق لهداف المنتخب المصري السابق أن درب الاتحاد السكندري في الموسم الكروي "2014-2015"، كما كان الفريق الأخيره الذي مثله لاعباً بعد مسيرة طويلة جداً في العديد من الأندية المصرية، لكنه لم يلعب معه إلا "5" مباريات ولم يسجل أي هدف .

وكان الفريق قد تعرض لخسارة يوم أمس السبت من الانتاج الحربي بنتيجة " 2-1"، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة "33" من الدوري المصري، فيما سيبدأ الجهاز الفني الجديد للفريق مهمته في مباراة المقاولون العرب في كأٍ مصر.

وقاد حسام حسن المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم عام "2013" وتأهل معه للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم "2014"، إلا أنه خسر أمام الأورغواي بالعاصمة عمان بخماسية نظيفة، قبل أن يحقق منتخب النشامى تعادلاً تاريخياً مع رفاق سواريز وكافاني على ملعبهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020201813253999112947

11 هدف في مباراة واحدة.. ليست المرة الأولى !

10202017152639793217449

نهاية الشوط الأول بين ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي .. شاهد الأهداف

500

فان دايك يتعرض لإصابة خطيرة بعد اصطدامه بحارس إيفرتون

555-1

الإعلان عن نتائج فحص الترقية بالتايكواندو لـ 6 و7 دان

10202012151740641304111

الهلال يغدر بنجمه الكبير.. لـخطف الصفقة الحلم من النصر

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

أخبار متعلقة
1020201813253999112947

11 هدف في مباراة واحدة.. ليست المرة الأولى !

Bruno-1200x675

ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على نجم جديد

5f8a7e974c59b705b15b5509

التشكيلة المتوقعة لمواجهة الوداد والأهلي في نصف نهائي دوري الأبطال

10202015122853162634255

بهاء فيصل يواصل التألق في قطر

10202015134312217127517

أخر أخبار ميركاتو الكرة الأردنية

1020201313156630056743

إسبانيا تبحث عن فوز جديد