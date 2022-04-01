تعرف على ترتيب منتخب النشامى عالميا

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالمركز 91 عالميا، والـ 13 أسيويا وفق التصنيف الشهري الصادر يوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وجاء منتخب إيران في المرتبة 21 عالمياً والأولى اسيويا، وذلك بعد أن تربع على صدارة المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، فيما يحل المنتخب المغربي بالمركز الأول عربيا .وإليكم الترتيب لأبرز المنتخبات على المستوى العربي : المغرب (24) مصر (32)، تونس (35)، الجزائر (44)، السعودية (49)، قطر (51)، الإمارات (68)، العراق (72)، عمان (75)، سوريا (88).أما تصنيف أبرز المنتخبات الآسيوية ، فهو كالتالي :21 - إيران23 - اليابان29 - كوريا الجنوبية42 - أستراليا49 - السعودية51 - قطر68 - الإمارات72 - العراق75 عمان77 - الصين83 - أوزبكستان88 - سوريا89 - البحرين91 - الأردن