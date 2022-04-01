تعرف على ترتيب منتخب النشامى عالميا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
حل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالمركز 91 عالميا، والـ 13 أسيويا وفق التصنيف الشهري الصادر يوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".اضافة اعلان
وجاء منتخب إيران في المرتبة 21 عالمياً والأولى اسيويا، وذلك بعد أن تربع على صدارة المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، فيما يحل المنتخب المغربي بالمركز الأول عربيا .
وإليكم الترتيب لأبرز المنتخبات على المستوى العربي : المغرب (24) مصر (32)، تونس (35)، الجزائر (44)، السعودية (49)، قطر (51)، الإمارات (68)، العراق (72)، عمان (75)، سوريا (88).
أما تصنيف أبرز المنتخبات الآسيوية ، فهو كالتالي :
21 - إيران
23 - اليابان
29 - كوريا الجنوبية
42 - أستراليا
49 - السعودية
51 - قطر
68 - الإمارات
72 - العراق
75 عمان
77 - الصين
83 - أوزبكستان
88 - سوريا
89 - البحرين
91 - الأردن