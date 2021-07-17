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السبت، 17-07-2021 04:00 م

تعرف على ترتيب هدافات دوري المحترفات

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت مساء الجمعة الجولة الثامنة من دوري المحترفات الأردني، والتي شهدت تسجيل "8" أهداف، فخسر الإستقلال من عمان بسداسية نظيفة ، وفاز الأهلي على القادسية بثنائية .اضافة اعلان

 
 

وإليكم لائحة الهدافات : 
13 هدف: ميساء جبارة ( عمان).
8 أهداف : رايا حينا (الأهلي).
5 أهداف : شهناز جبرين (عمان)
4 أهداف : عبير النهار(عمان) - مي سويلم (الأرثوذكسي) .
3 أهداف : بانا البيطار (الأرثوذكسي) - رزان الزاغة (عمان) - أية الخطيب ( الإستقلال).
هدفين : أية المجالي  (عمان) - لونا المصري، نور زوقش (الأرثوذكسي) - روزبهان فريج ، لينا الصاحب وجود قدورة (الأهلي ).
هدف واحد :  نتاشا النبر وماسة زيادة ( الأهلي) - إيناس جماعين، سامية عوني، هيا خليل، وغادة العيادي (عمان) - دينا حناوي، جيدا النبر وسيما اللهيمق( الأرثوذكسي) - أنفال الصوفي وعائدة الصوفي (الإستقلال) - جود الناصر (القادسية).

 




 

 


 

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