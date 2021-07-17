تعرف على ترتيب هدافات دوري المحترفات

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت مساء الجمعة الجولة الثامنة من دوري المحترفات الأردني، والتي شهدت تسجيل "8" أهداف، فخسر الإستقلال من عمان بسداسية نظيفة ، وفاز الأهلي على القادسية بثنائية .وإليكم لائحة الهدافات :13 هدف: ميساء جبارة ( عمان).8 أهداف : رايا حينا (الأهلي).5 أهداف : شهناز جبرين (عمان)4 أهداف : عبير النهار(عمان) - مي سويلم (الأرثوذكسي) .3 أهداف : بانا البيطار (الأرثوذكسي) - رزان الزاغة (عمان) - أية الخطيب ( الإستقلال).هدفين : أية المجالي (عمان) - لونا المصري، نور زوقش (الأرثوذكسي) - روزبهان فريج ، لينا الصاحب وجود قدورة (الأهلي ).هدف واحد : نتاشا النبر وماسة زيادة ( الأهلي) - إيناس جماعين، سامية عوني، هيا خليل، وغادة العيادي (عمان) - دينا حناوي، جيدا النبر وسيما اللهيمق( الأرثوذكسي) - أنفال الصوفي وعائدة الصوفي (الإستقلال) - جود الناصر (القادسية).