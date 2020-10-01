تعرف على ترتيب هدافي الدوري الأردني

الوكيل الإخباري_ اختتمت يوم أمس الأربعاء منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين، والذي شهد غياب اللاعبين المصتدرين لقائمة ترتيب الهدافين عن التسجيل، وفي مقدمتهم مهاجم الصريح محمد العكش.



وأصبح ترتيب هدافي الدوري قبل انطلاق الجولة العاشرة يوم السبت المقبل، كالتالي:



"8" أهداف: محمد العكش "الصريح".



"6" أهداف: مايكل توريه "الحسين إربد" وعبد العزيز إنداي "الوحدات".



"5" أهداف: يزن النعيمات "سحاب".



"4" أهداف: مراد بيكبوف "الأهلي"، لؤي عمران "شباب الأردن"، أوتيمار "شباب العقبة" وهشام الصيفي "الوحدات".



"3" أهداف: فهد اليوسف "الوحدات"، خالد عصام "شباب الأردن"، عبد الله العطار وعلي علوان "الجزيرة" ورواد أبو خيزران "السلط".



هدفان: صالح راتب وأحمد سمير "الوحدات"، أحمد ياسر ومحمود الموافي "معان"، لوكاس "الفيصلي"، أحمد عبد الحليم، أنس العوضات "الجزيرة"، سليمان أبو زمع وماركوس "شباب العقبة"، كونتي، محمد وائل الرفاعي "الرمثا" ، يوسف النبر ، محمد راتب الداوود وأشرف المساعيد "السلط"، خالد الدردور، أحمد أبو جادو "سحاب" ومجدي العطار "الصريح".





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- هدف واحد: وسام أبو دعابس، ركان الخالدي، سعد الروسان "معان"، بلال الداود، محمد موالي وزيد جابر، أمية المعايطة"الحسين إربد"، نور الدين الروابدة، حمزة الصيفي، عمر قنديل وحسين عبيدات "الجزيرة"، زكي أبو ليلى وعيسى السباح "شباب العقبة"، سمير رجا "سحاب"، أوليفيرا، صدام شهابات ومحمد الشقران "الصريح"، وسيم الريالات، محمد الرازم ومحمد ذيب "شباب الأردن"، أحمد ياسين "الأهلي"، يزن ثلجي، فراس شلباية وابراهيم الجوابرة "الوحدات"، سائد الخزاعلة، حمزة الدردور ،حسان الزحراوي، كوليبالي، مجد الزعبي و ماجد عثمان "الرمثا"، يوسف الرواشدة، عدي القرا، عدي زهران، دومينيك مندي، عبدالله خالد عوض وأحمد العرسان "الفيصلي"، أحمد التربي، محمد كلوب، زيد أبو عابد ومحمود زعترة "السلط".





المصدر : ملاعب

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