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الإثنين، 09-08-2021 11:12 ص

تعرف على ترتيب هدافي دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت منافسات الجولة الأولى مرحلة الإياب من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد تنافسية كبيرة في واحد من أقوى مواسمه و بصراع ناري في المقدمة انهاه الوحدات أولا بفارق طفيف عن أندية السلط والرمثا.اضافة اعلان

 




وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد انقضاء منتصف البطولة :

 
- "10" أهداف : رونالد وانجا "السلط".

- "8" أهداف : يزن النعيمات "سحاب".

- "5" أهداف : حمزة الصيفي وعلي علوان "الجزيرة" دوجلاس "شباب الأردن"، ومحمد أبو زريق "الرمثا".

- "4" أهداف : محمد عبد المطلب "البقعة "، عبدالله العطار "الجزيرة"، أحمد العرسان، محمد العكش "الفيصلي" وإبراهيم الجوابري "الوحدات".


- "3" أهداف : خلدون الخزام " الجليل "، إبراهيم الرواد وسند جعارة "معان "، حمزة الدردور "الرمثا"، خالد الدردور "شباب الأردن"، أنس العوضات و يزن العرب "الوحدات" و مارديك مارديكيان "الفيصلي".


-هدفان: عدي القرا "سحاب "، عيسى السباح "شباب العقبة" يزن ثلجي "سحاب"، أحمد ياسر وبادو " الحسين "، محمود مرضي، عبدالله ذيب، محمد راتب الداوود " السلط"، عبدالله خالد عوض، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، خالد أبو رياش "شباب الأردن" شاهر شلباية ومصطفى كمال "الحسين إربد"، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ،أحمد ثائر، أحمد زريق ، عبدالله نصيب، محمود زعترة، سليمان أبو زمع، منذر أبو عمارة وعبد العزيز نداي "الوحدات "، ماجد عثمان، كوليبالي وحسان الزحراوي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".

- هدف واحد: علي صالح "البقعة"، وليد الدرايسة ومحمود موافي "معان"، محمد الباشا "الجزيرة"، لؤي الدردور، ليث البشتاوي، عامر علي، فارس غطاشة وصدام الشهابات "الجليل"، وسام أبو دعابس" سحاب "، سوني سعد،أحمد سمير، محمد الدميري و خالد عصام " الوحدات"، أمين الشناينة، إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، أدهم القرشي، محمد مصطفى، زيد أبو عابد ومحمد كلوب "السلط"، محمد القيسي، محمد الموالي، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، محمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مصعب اللحام، مهند خير الله "الرمثا" وخالد الردايدة، محمود شوكت، أحمد أبو حلاوة، زكي أبو ليلى، إريك "شباب العقبة".

 




 

 


 

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