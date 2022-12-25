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الأحد، 25-12-2022 01:56 م

تعرف على جوائز كأس العالم للأندية في المغرب 2023

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الوكيل الإخباري -  اكتمل عقد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في المغرب خلال شهر فبراير القادم، بعد انضمام نادي الهلال السعودي بشكل رسمي لقائمة المشاركين في المونديال الأكبر للأندية.

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ونستعرض في التقرير التالي قائمة المكافآت المالية لبطولة كأس العالم للأندية المقبلة:
المركز الأول 5 ملايين دولار 
المركز الثاني 4 ملايين دولار 
المركز الثالث 2.5 مليون دولار 
المركز الرابع 2 مليون دولار 
المركز الخامس 1.5 مليون دولار 
المركز السادس مليون دولار 
المركز السابع 500 ألف دولار

وأصبحت قائمة الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة تضم كل من: 
فلامنجو - بطل كوبا ليبرتادوريس – يشارك للمرة الثانية بعد نسخة 2019.

ريال مدريد - بطل دوري أبطال أوروبا – يشارك للمرة السادسة في البطولة بعد نسخ: 2000، 2014، 2016، 2017، 2018.

الهلال السعودي - ممثل الاتحاد الآسيوي – يشارك للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

الوداد البيضاوي - بطل دوري أبطال أفريقيا – يشارك للمرة الثانية بعد نسخة 2017.

سياتل ساوندرز الأمريكي - بطل دوري أبطال كونكاكاف – يشارك في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

أوكلاند سيتي - بطل دوري أبطال أوقيانوسيا – يشارك للمرة العاشرة في تاريخه وذلك في نسخ: 2006، 2009، ،2012, 2013، 2014، 2015، 2016، 2017.

الأهلي - وصيف دوري أبطال أفريقيا – يشارك للمرة الثامنة في تاريخه حيث شارك في 7 نسخ سابقة، كالتالي: 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021

 

 

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