تعرف على حكام مباريات يوم السبت من دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - ملاعب -تقام السبت 3 مباريات ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الأردني للمحترفين لموسم 2023/2024.



ويستقبل مغير السرحان نظيره معان عند الخامسة عصر السبت على ستاد الأمير محمد، ويقود المباراة محمد عرفة، والحكام المساعدين أيمن عبيدات، مراد الذيبة، ومحمد مفيد رابعا.



وبذات التوقيت يحل شباب العقبة ضيفاً على الأهلي على ملعب البترا، ويقود المباراة إبراهيم سمارة، والحكام المساعدين أحمد سمارة، فايز حسن، بكر هباهبة رابعا.

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فيما يواجه الحسين ضيفه السلط عند السابعة والنصف على ستاد الحسن، ويقود المباراة أحمد يعقوب، الحكام المساعدين حمزة سعادة، محمد محرم، وموسى اللحام رابعا.



ويتصدر الحسين ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة، متقدماً عن الوحدات والفيصلي 27، يليهما الرمثا 19، ثم شباب الأردن 16، شباب العقبة 15، معان 14، مغير السرحان 11، السلط 10، الأهلي وسحاب والجليل 9.

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