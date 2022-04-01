الجمعة 01-04-2022
الوكيل الاخباري

سوريا.. تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة

شنيكات رئيسا للجمعية الأردنية للعلوم السياسية

الخارجية ترحب بالتوصل الى هدنة في اليمن

اليمن : هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ السبت

الصفدي ونظيره الأميركي يؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

عجلون: ضيق الطرق يتسبب بالازدحامات المرورية

مقتل مستوطن في عملية دهس شمال الضفة

دول عربية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان - أسماء

الملكة تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الجمعة، 01-04-2022 11:02 م

تعرف على خصوم المغرب في كأس العالم

420221201640949132344


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

سُحبت قرعة كأس العالم "قطر 2022" في العاصمة القطرية الدوحة، وسبقها العديد من الفقرات الفنية والرسمية، حيث القى رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو وأمير دولة قطير الأمير تميم بن حمد، بالإضافة للفنانة المصرية الشهيرة شريهان وفقرة غنائية.اضافة اعلان




وشهد حفلة القرعة استذكار النجوم الذين رحلوا مؤخرا وفي مقدمتهم أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا، كما تم إعلان تميمة البطولة وتقديم كأس البطولة من مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب وأحد المشجعين الأطفال للديوك الفرنسية .



وقام أسطورة المنتخب البرازيلي كافو، وأسطورة منتخب أمريكا للسيدات والنيجيري أوكوشا، والأسترالي تيم كاهيل، والإيراني علي دائي، الجزائري رابح ماجر، الصربيورا ميلوتينوفيتش، والقطري عادل مال الله بسحب القرعة.




وإليكم نتيجة قرعة المجموعة السادسة :


 

 بلجيكا ، كرواتيا، المغرب ، كندا .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2016077-2018-06-30T195800Z_1839660177_RC1C099D9300_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-URY-POR

سواريز يواجه رونالدو في مونديال قطر 2022

DAZN_El-Clasico_Alexia-Putellas

تعرف على رباعي نصف النهائي في دوري الأبطال

420221201640949132344

تعرف على نتيجة قرعة كأس العالم قطر 2022

FBK_dnbX0BQUd0P

تعرف على ترتيب منتخب النشامى عالميا

3202229134621359758806

مالك شلبية يتحدث لملاعب بعد حصوله على جائزة مميزة في السعودية

320222923371719631676

رونالدو وليفاندوفيسكي إلى كأس العالم ،، ونهاية رحلة إبراهيموفيتش

أخبار متعلقة
320222923371719631676

رونالدو وليفاندوفيسكي إلى كأس العالم ،، ونهاية رحلة إبراهيموفيتش

32022241653936809459

تعرف على المنتخبات الآسيوية المتأهلة لكأس العالم

2eee528b-c731-4355-97b0-911be096d494

جماهير الرمثا سعيدة بالوصول لنهائي الدرع وتشيد بحمزة الدردور (فيديو)

320221301434590643042

أحداث شغب واشتباكات كبيرة بالدوري الإماراتي (فيديو)

b13ea4ea-b71a-47f3-8ca9-3306974d6270

الفيصلي يواجه الرمثا في نهائي درع الاتحاد

3202212152242640160837

ياسين البخيت ينهي موسمه الناجح بالدوري القطري