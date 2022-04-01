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الجمعة، 01-04-2022 10:59 م

تعرف على رباعي نصف النهائي في دوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
تأهل برشلونة الإسباني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بفوزه على مواطنه ريال مدريد بمجموع المبارتين بنتيجة 5/8، وبواقع 3/1 ذهابا و 5/2 إيابا.اضافة اعلان






كما تأهل ليون الفرنسي بعد تغلبه على يوفنتوس الإيطالي إيابا بنتيجة 3/1، رغم خسارته ذهابا بنتيجة 2/1، فيما ودع أرسنال الإنجليزي أمام فولفسبورج الألماني بنتيجة 3/1 ذهاب وإيابا .


وخسر بايرن ميونخ الألماني فرصة التأهل رغم تعادله مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2/2 على ملعب الأخير، وذلك بعد خسارته ذهابا بنتيجة 2/1.

 




 

 


 

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