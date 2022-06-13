تعرف على رواتب اللاعبات الأردنيات ،، وشرط استقطاب المحترفات من الخارج

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

تترقب أندية دوري المحترفات لكرة القدم إنطلاق البطولة بمشاركة 5 فرق فقط وهي ( الاتحاد، الأهلي، الأرثوذكسي، النصر والاستقلال)، وذلك بعد تعليق أندية القادسية وعمان نشاطها الكروي، ليشهد الدوري غياب قطبي الكرة النسوية عمان وشباب الأردن لأول مرة منذ إنشاء البطولة قبل ما يزيد عن 18 عام.









وستسجل البطولة الظهور الأول لفريق الاتحاد، حيث يسعى الفريق المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى باسم " 6 يارد "، لفرض نفسه رقما صعبا جديدا بالكرة الأردنية، ويأتي ذلك جليا بعد تعاقده مع كوكبة من نجمات الكرة الأردنية، خصوصا وأن الموسم الجديد سيشهد الإعلان عن بطل جديد لدوري المحترفات، في ظل غياب شباب الأردن وعمان .





وأبلغ الاتحاد الأردني لكرة القدم الأندية باللوائح ومن بينها ما يتعلق بعقود ورواتب اللاعبات، حيث قرر الاتحاد عدم السماح لأي نادي بتسجيل ما يقل عن 15 لاعبة وما يزيد عن 26 لاعبة، على أن تكون اللاعبات المحترفات 11 لاعبة بحد أدنى و20 بحد أقصى .





كما قرر الاتحاد إلزام الأندية بأن تكون اللاعبتين المحترفتين من الخارج لاعبتين دوليتين بموجب شهادة من اتحاد الدولة الخاصة باللاعبة، وإلزام اللاعبة الصاعدة من الفئات العمرية بالتوقيع لناديها لـ 3 مواسم بالحد الأدنى من الرواتب، وإلزام الأندية بالمشاركة ببطولات الفئات العمرية.



وتم توزيع اللاعبات على 3 مستويات للرواتب، المستوى الأول (300 - 400 دينار) ويجب على كل نادي ضم لاعبتين بحد أدنى و5 لاعبات بحد أقصى، المستوى الثاني (221-300 دينار) ويجب على كل نادي ضم 4 لاعبات بحد أدنى و 5 لاعبات بحد أقصى، المستوى الثالث (220 دينار) ويجب على كل نادي ضم 5 لاعبات كحد أدنى .

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المصدر : ملاعب