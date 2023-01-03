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الثلاثاء، 03-01-2023 02:54 م

تعرف على سعر تذكرة حفل تقديم رونالدو في السعودية

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي النصر السعودي، طرح تذاكر حفل تقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد للدوري السعودي للمحترفين في صفقة تاريخية.

وقال نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "تذاكر الحدث المنتظـر وصلـت، بادر بحجز تذكرتك لحفـل استقبال كريستيانو رونالدو" وقد تم تحديد سعر التذكرة بـ 15 ريال سعودي.

وأضاف "ننتظركم في ملعبنا، لحضور الحفل ويتبعه التمرين المفتوح للفريق الأول لكرة القدم، سيكون كامل ريع التذاكر مخصص لإحدى منصات العمل الخيري".

وأضافت الرياضية، "يخضع رونالدو ظهر اليوم لكشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة".

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