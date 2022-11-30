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الأربعاء، 30-11-2022 12:40 م

تعرّف على سيناريوهات تأهل منتخب السعودية إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022

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الوكيل الإخباري - يخوض المنتخب السعودي اليوم الأربعاء مباراة مصيرية ضد نظيره المكسيكي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة الختامية من دور المجموعات لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
 
ويحتل الأخضر السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة (C) برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف، خلف الأرجنتين.

بينما يتصدر المنتخب البولندي الترتيب برصيد 4 نقاط، ويقبع منتخب المكسيك في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

يتأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم "قطر 2022" بطل كل مجموعة ووصيفه.

ولا يزال مصير المنتخب السعودي بين أقدام لاعبيه، فيحتاج "الأخضر" للفوز على المكسيك ليضمن تأهله رسميا إلى دور الـ16 لمونديال قطر 2022، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التي تجمع منتخبي بولندا والأرجنتين في التوقيت نفسه.

كما أن التعادل يمكن أن يمنح منتخب "الأخضر" بطاقة العبور في حال خسارة منتخب الأرجنتين أمام بولندا، أو فوزه عليه بفارق أكثر من 3 أهداف.

وسيودع منتخب السعودية البطولة رسميا في حال خسارته، وكذلك في حال تعادله مع المكسيك، وتعادل الأرجنتين أيضا، وبالتالي سيتساوى المنتخبان بالنقاط، ولكن الكفة تميل لمنتخب "التانغو" بفارق الأهداف.

فمنتخب "الأخضر" يملك هدفين واستقبلت شباكه ثلاثة، أي أن حصيلته (-1)، أما الأرجنتين فسجلت 3 أهداف وتلقت هدفين أي أن فارق الأهداف (+1).

وقواعد التأهل من دور المجموعات في كأس العالم 2022، وفقا لائحة البطولة على النحو التالي:

- عدد النقاط

- فارق الأهداف

- أكثر الفرق تسجيلا للأهداف.

وإذا استمر التعادل يحتكم إلى عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، ثم فارق الأهداف وعدد الأهداف بينها.

- اللعب النظيف

وفي حال استمر التعادل، يتم اللجوء إلى اللعب النظيف، من خلال احتساب نقاط البطاقات الصفراء والحمراء.

ويتم احتساب نقاط اللعب النظيف كالتالي: بطاقة صفراء (1–)، بطاقة حمراء غير مباشرة (3–)، بطاقة حمراء مباشرة (4–)، بطاقة صفراء ثم طرد مباشر (5–).

أما قاعدة الفصل الأخيرة فهي سحب القرعة.

يذكر أن المنتخب السعودي تأهل مرة واحدة فقط في تاريخه إلى الدور الثاني لنهائيات بطولة كأس العالم، وذلك في مونديال أمريكا 1994، عندما فاز حينها على كل من المغرب (2-1) وبلجيكا (1-0)، قبل أن يخسر أمام هولندا (1-2)، ومن ثم خسر أمام السويد (1-3) في دور الـ16 للبطولة.

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