تعرف على فريق إبن رونالدو في السعودية

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن الفريق الذي سوف ينضم له ابن نجم نادي النصر كريستيانو رونالدو "جونيور"، داخل المملكة العربية السعودية.



أكدت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن رونالدو "جونيور"، انضم إلى أكاديمية مهد الرياضية السعودية، وذلك لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين، بعد انتقاله رفقة والده إلى المملكة العربية السعودية.



رونالدو "جونيور"، سبق له وأن لعب في أكاديمية ريال مدريد الإسباني، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.



وتعد مهد الرياضية أكاديمية سعودية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، وهو مشروع يكتشف ويطور المواهب في جميع المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية، بدءاً من سن 6 سنوات، تحت إشراف خبرات فنية وإدارية باستخدام مناهج علمية وتقنيات حديثة وشراكات دولية عبر بناء منظومة رياضية متكاملة طويلة المدى على مدار 10 سنوات.

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