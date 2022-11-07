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الإثنين، 07-11-2022 03:24 م

تعرف على قواعد قرعة دوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - تترقب الأندية المشاركة في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، قرعة منافسات دور الستة عشر من البطولة والمقرر إقامتها اليوم الاثنين ، ومن المقرر أن يتم تقسيم الأندية المتأهلة لثمن النهائي الأوروبي إلى مستويين الأول يضم متصدري المجموعات والثاني يضم أصحاب الوصافة.

قرعة دوري ابطال اوروبا .. تعرف على لوائح البطولة
تنص لوائح البطولة على ألا يلتقي فريقان من نفس البلد، ولن تشهد أى مواجهات بين فريقين قد سبق وتقابلا فى مرحلة المجموعات.

نستعرض في التقرير التالي أبرز قواعد قرعة دوري أبطال أوروبا 
 
في البداية تقسم الفرق إلى تصنيفين، التصنيف الأول يضم أصحاب المركز الأول في المجموعات، والتصنيف الثاني يضم أصحاب المركز الثاني.
 
القاعدة الأولى تنص على أنه لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة أن يلتقيا في دور الـ16 ، كما أنه لا يمكن لفريقين من نفس البلد أن يلتقيا في دور الـ16
 
ومن الممكن أن تسفر قرعة دور الستة عشر بمسابقة تشامبيونزليج عن مواجهات من العيار الثقيل أبرزها ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح الذى سيلاقى أحد الأندية المتأهلة في الصدارة ومنهم بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسبانى.
 
مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائى دوري أبطال أوروبا، في شهر فبراير ومارس من العام المقبل، حيث ستكون مواجهات الذهاب أيام 14، 15، 21، و22 فبراير، ثم العودة أيام 7، 8، 14، و15 مارس من العام المقبل 2023.

وستكون قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي بدوري الأبطال يوم 17 مارس 2023، على أن تقام مباريات الدور ربع النهائي أيام 11/12 و18/19 أبريل من العام المقبل، فيما تقام مواجهات الدور نصف النهائي ذهابا وإياب أيام 9/10 و16/17 مايو، على أن تكون المباراة النهائية يوم 10 يونيو 2023.

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