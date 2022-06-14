تعرف على قيمة دعم الاتحاد لأندية السيدات وجوائز بطولة الدوري

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم صرف 40 ألف دينار للأندية المشاركة بالموسم الجديد من دوري المحترفات، وهي أندية ( الإستقلال، الأرثوذكسي، الأهلي، الاتحاد والنصر).









كما حدد الاتحاد مبلغ 15 ألف دينار لبطل الدوري، 10 ألاف للوصيف، و 5 ألاف لصاحب المركز الثالث، كما ستحصل هدافة الدوري على 500 دينار وهو المبلغ ذاته لأفضل لاعبة في الدوري وأفضل حارسة مرمى .





وستسجل البطولة الظهور الأول لفريق الاتحاد، حيث يسعى الفريق المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى باسم " 6 يارد "، لفرض نفسه رقما صعبا جديدا بالكرة الأردنية، ويأتي ذلك جليا بعد تعاقده مع كوكبة من نجمات الكرة الأردنية، خصوصا وأن الموسم الجديد سيشهد الإعلان عن بطل جديد لدوري المحترفات، في ظل غياب شباب الأردن وعمان .

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المصدر : ملاعب