الجمعة 02-12-2022
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الجمعة، 02-12-2022 09:56 ص

تعرف على من سيحرز لقب كأس العالم ولقب هداف المونديال؟

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الوكيل الاخباري- تقام حاليا نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر وحتى 18 ديسمبر المقبل، وفيما يلي أبرز توقعات مكاتب المراهنات للمنتخب الفائز باللقب واللاعب الفائز بلقب الهداف.

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وظهر اسم البرازيل كمرشحة أولى لحصد اللقب، بينما انصبت مراهنات الهداف على الفرنسي كيليان مبابي، بعدما كان الإنجليزي هاري كين هو المرشح الأول قبل انطلاق المسابقة.


وجاءت توقعات مكاتب المراهنات للمرشحين للفوز بكأس العالم وللاعب الفائز بلقب الهداف على النحو التالي:


وليام هيل
المنتخب الفائز:
1- البرازيل
2- الأرجنتين
3- فرنسا
4- إنجلترا
5- إسبانيا


الهداف:
1- كيليان مبابي
2- ليونيل ميسي
3- ريتشارليسون 
4- ماركوس راشفورد 
5- كودي جاكبو


 بت365
 المنتخب الفائز:
1- البرازيل
2- الأرجنتين
3- فرنسا
4- إسبانيا
5- إنجلترا


الهداف:
1- كيليان مبابي
2- ليونيل ميسي
3- ريتشارليسون
4- ماركوس راشفورد
5- كودي جاكبو


 لادبروكس
 المنتخب الفائز:
1- البرازيل
2- الأرجنتين
3- فرنسا
4- إسبانيا
5- إنجلترا


الهداف:
1- كيليان مبابي
2- ليونيل ميسي
3- ريتشارليسون
4- كودي جاكبو
5- ماركوس راشفورد


 




 

 


 

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