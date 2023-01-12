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الخميس، 12-01-2023 02:32 م

تعرف على نتائج قرعة كأس الرابطة الإنجليزية

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الوكيل الإخباري - أجريت فعاليات سحب قرعة دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو"، للموسم الحالي، الخميس.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة الإنجليزية عن المواجهات التالية:
مانشستر يونايتد X نوتنغهام فوريست

ساوثهامبتون X نيوكاسل يونايتد

واختتمت منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية والتي شهدت مفاجأة كبرى بخروج مانشستر سيتي على يد ساوثهامبتون.

وتأهل كلا من مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون ونوتنغهام فورست، من منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المقرر أن تلعب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية،  بنظام الذهاب والإياب بتاريخ 23 يناير و30 يناير.

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