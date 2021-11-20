السبت 20-11-2021
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السبت، 20-11-2021 03:40 م

تعرف على نتائج وديات الوحدات التحضيرية لمواجهة الفيصلي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
يترقب جميع عشاق الكرة الأردنية الكلاسيكو، عندما يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عند الساعة السادسة والنصف من مساء الأحد في قمة يحتضنها ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأردن .اضافة اعلان


ورغم غياب عدد من نجوم الوحدات عن الفريق بسبب الإصابة، وهم عبدالله الفاخوري، طارق خطاب، منذر أبو عمارة، أحمد هشام ومهند سمرين، وغياب اللاعبين الدوليين عن التحضيرات، حتى يوم الخميس، إلا أن استعدادات الفريق تبدو مثالية للمباراة.
 
وخاضت كتيبة المدرب الوطني عبدالله أبو زمع مواجهتين وديتين، كانت الأولى أمام فريق عمان f.c وفاز فيها الوحدات بهدفين دون رد، والثانية أمام منتخب الشباب وفاز فيها بثلاثية نظيفة.

 




 

 


 

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