تعرف على نتيجة قرعة كأس العالم قطر 2022

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاسُحبت قرعة كأس العالم "قطر 2022" في العاصمة القطرية الدوحة، وسبقها العديد من الفقرات الفنية والرسمية، حيث القى رئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو وأمير دولة قطير الأمير تميم بن حمد، بالإضافة للفنانة المصرية الشهيرة شريهان وفقرة غنائية.وشهد حفلة القرعة استذكار النجوم الذين رحلوا مؤخرا وفي مقدمتهم أسطورة الأرجنتين دييغو أرماندو مارادونا، كما تم إعلان تميمة البطولة وتقديم كأس البطولة من مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب وأحد المشجعين الأطفال للديوك الفرنسية .وقام أسطورة المنتخب البرازيلي كافو، وأسطورة منتخب أمريكا للسيدات والنيجيري أوكوشا، والأسترالي تيم كاهيل، والإيراني علي دائي، الجزائري رابح ماجر، الصربيورا ميلوتينوفيتش، والقطري عادل ما لله.وإليكم نتيجة القرعة :المجموعة الأولى : قطر ، هولندا ، السنغال ، الأكوادور .المجموعة الثانية : انجلترا ، أمريكا ، إيران ، الفائز من الملحق الأوروبي.المجموعة الثالثة : الأرجنتين ، المكسيك ، بولندا ، السعودية .المجموعة الرابعة : فرنسا ، الدنمارك ، تونس ، الفائز من المحلق الآسيوي الأمريكي الجنوبي.المجموعة الخامسة : أسبانيا ، المانيا ، اليابان ، الفائز من الملحق الأمريكي الشمالي الأوقيانوسي .المجموعة السادسة : بلجيكا ، كرواتيا , المغرب ، كندا .المجموعة السابعة : البرازيل ، سويسرا ، صربيا ، الكاميرون .المجموعة الثامنة : البرتغال ، الأورغواي ، كوريا الجنوبية ، غانا .