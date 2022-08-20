تعرف على هدافي دوري المحترفين (فيديو)

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشااختتمت السبت مباريات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين، والتي شهدت صعود لاعب الوحدات مهند أبو طه لصدارة لائحة الهدافين، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه بمرمى سحاب في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.وإليكم لائحة الهدافين بعد استكمال الجولة، علما أن عدد الأهداف بلغ 195 هدف :- 6 أهداف : مهند أبو طه (الوحدات) .-5 أهداف : محمد أبو عرقوب (الصريح) و دوغلاس (شباب الأردن) .- 4 أهداف : أحمد شمس الدين ( السلط)، خضر الحاج (الجزيرة)، وسيم الريالات (شباب الأردن)، ديجو كالديرون (سحاب والحسين إربد) ، محمد العكش، مجدي العطار (الفيصلي) و أسامة عقار (شباب العقبة).- 3 أهداف : أمين الشناينة (الفيصلي)، محمد أنس ( الوحدات وسحاب)، فراس شلباية و أحمد سريوة (الوحدات)، معاذ محمود (الصريح)، أحمد أبو كبير (السلط)، عامر جاموس، بكر كلبونة (الجزيرة)، ، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا)، ماركوس و أحمد العشران (مغير السرحان)، محمد موالي، إبراهيم سعادة، حجازي ماهر وفارس غطاشة (الحسين إربد)، وزيد أبو عابد وسليم عبيد، خالد الدردور (شباب الأردن).- هدفين : علي المصري (معان)، أحمد العيساوي، محمد الرازم، سند جعارة ومحمود جمال محمود (سحاب)، عبدالله ذيب ومحمد الكلوب (السلط)، إباء الرمحي، خالدر الردايدة، أحمد المنجد، إبراهيم الرواد وخلدون الخزام (معان)، معتز العبيدات، أحمد الجوهري (مغير السرحان)، كريستيان فارغاس، فرج المزينة ومحمد الحسنات (شباب العقبة)، خالد عصام (الوحدات)، مصعب اللحام، رواد أبو خيزران، سيف درويش (الحسين إربد)، إحسان حداد، حاتم الروشدي (الفيصلي)، عارف الحاج (الصريح) وعلي عزايزة (الرمثا) .- هدف : حمزة النعيم (شباب الأردن)، محمد أبو حشيش، منذر أبو عمارة، أنس العوضات، محمد الدميري، طارق خطاب و أحمد سمير (الوحدات)، محمد الداوود، إيهاب الخوالدة، عبدالله المناصرة، محمد طنوس (السلط)، حسين عبيدات، هاشم مبيضين ، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد البري، سليمان أبو زمع، محمد المشة ويزن الغرابلة (معان)، هاشم بني خالد، كوليبالي، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)، سبيع الحموي، كريم سليمان، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أنس أ[و طعيمة، ياسر الرواشدة، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة (شباب العقبة) ، كريستيان أوبزور، عبدالله العطار (الحسين إربد)، خالد صياحين، عدي ارقيبات، معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)، أنس جبارات، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .