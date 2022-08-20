الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يعزي تركيا بضحايا حادثي السير

وزير الأشغال: الهدف من مشروع الحديقة البيئية إنشاء منطقة صحية وترفيهية مستدامة

دار الكرك للتراث تواصل أمسياتها الثقافية

انطلاق فعاليات معسكري شباب يرقا والطوال الجنوبي بالبلقاء

الامن يكشف تفاصيل العثور على قنابل قديمة في اربد

العثور على طفلة حديثة الولادة بجانب مركبة في عمان

ورشة في جرش حول توعية النساء والشباب في المشاركة بالأحزاب السياسية

ورشة حول الجرائم الإلكترونية بشباب عجلون

الأشغال : بدء إعادة تأهيل أول جزء من طريق بغداد

وفاة مواطن بصعقة كهربائية بإربد

السبت، 20-08-2022 12:44 م

تعرف على هدافي دوري المحترفين (فيديو)

Jo-League-W-12-Al-Jazira-v-Al-Wehdat-2


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
اختتمت السبت مباريات الجولة الـ 14 من دوري المحترفين، والتي شهدت صعود لاعب الوحدات مهند أبو طه لصدارة لائحة الهدافين، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه بمرمى سحاب في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما.اضافة اعلان




 
وإليكم لائحة الهدافين بعد استكمال الجولة، علما أن عدد الأهداف بلغ 195 هدف  :


- 6 أهداف : مهند أبو طه (الوحدات) .

-5 أهداف : محمد أبو عرقوب (الصريح) و دوغلاس (شباب الأردن) .



- 4 أهداف : أحمد شمس الدين ( السلط)، خضر الحاج (الجزيرة)، وسيم الريالات (شباب الأردن)، ديجو كالديرون (سحاب والحسين إربد) ، محمد العكش، مجدي العطار (الفيصلي) و أسامة عقار (شباب العقبة).

 
- 3 أهداف : أمين الشناينة (الفيصلي)، محمد أنس ( الوحدات وسحاب)، فراس شلباية و أحمد سريوة (الوحدات)، معاذ محمود (الصريح)، أحمد أبو كبير (السلط)، عامر جاموس، بكر كلبونة (الجزيرة)، ، عبد الرحمن أبو الكاس، بشار الذيابات وحمزة الدردور (الرمثا)، ماركوس و أحمد العشران (مغير السرحان)، محمد موالي، إبراهيم سعادة، حجازي ماهر وفارس غطاشة (الحسين إربد)، وزيد أبو عابد وسليم عبيد، خالد الدردور (شباب الأردن).




- هدفين : علي المصري (معان)، أحمد العيساوي، محمد الرازم، سند جعارة ومحمود جمال محمود (سحاب)، عبدالله ذيب ومحمد الكلوب (السلط)، إباء الرمحي، خالدر الردايدة، أحمد المنجد، إبراهيم الرواد وخلدون الخزام (معان)، معتز العبيدات، أحمد الجوهري (مغير السرحان)، كريستيان فارغاس، فرج المزينة ومحمد الحسنات (شباب العقبة)، خالد عصام (الوحدات)، مصعب اللحام، رواد أبو خيزران، سيف درويش (الحسين إربد)، إحسان حداد، حاتم الروشدي (الفيصلي)، عارف الحاج (الصريح) وعلي عزايزة (الرمثا) .


- هدف : حمزة النعيم (شباب الأردن)، محمد أبو حشيش، منذر أبو عمارة، أنس العوضات، محمد الدميري، طارق خطاب و أحمد سمير (الوحدات)، محمد الداوود، إيهاب الخوالدة، عبدالله المناصرة، محمد طنوس (السلط)، حسين عبيدات، هاشم مبيضين ، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، خالد البري، سليمان أبو زمع، محمد المشة ويزن الغرابلة (معان)، هاشم بني خالد، كوليبالي، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)، سبيع الحموي، كريم سليمان، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، أنس أ[و طعيمة، ياسر الرواشدة، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة (شباب العقبة) ، كريستيان أوبزور، عبدالله العطار (الحسين إربد)، خالد صياحين، عدي ارقيبات، معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)، أنس جبارات، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).


وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202119233813282638769

التعمري في الموسم الجديد ،، تألق وموقف وطني (فيديو وصور)

8202216154247735052766

بسبب مباراة الأردن وإسبانيا ،، توجه لإغلاق ستاد عمان

5ef5ae124c59b7517c5e10b8

3 فئات يسمح لها بدخول قطر خلال بطولة كأس العالم

278129658_391324036330351_2207199711676048705_n

الوحدات يرفض فسخ عقد عبد الله الفاخوري

123331483_965810797262959_7798941294069289045_n

المنافسة تشتعل وصدارة مشتركة بين الفيصلي والوحدات

1471347_0

صورة مسربة لجون سينا من حفل نجاحه في الثانوية العامة تجتاح مواقع التواصل

أخبار متعلقة
8202216154247735052766

بسبب مباراة الأردن وإسبانيا ،، توجه لإغلاق ستاد عمان

WhatsApp Image 2022-05-20 at 11.12.30 AM

حصاد الجولة النارية ،، شاهد ملخص مباراة مغير السرحان والسلط

624ed82b570f7

الوحدات يسيطر على أرقام دوري المحترفين (فيديو)

ملاعب (1)

يوفنتوس الإيطالي ينافس النصر السعودي على صفقة !؟

Jordan-League-Al-Faisaly-v-Al-Wehdat

ذهاب الدوري: الوحدات البطل بأفضل هجوم ودفاع والفيصلي لم يخسر

Jordan-League-Al-Wehdat-v-Al-Jazira

162 هدف في ذهاب الدوري ،، تعرف على الهدافين