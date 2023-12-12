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الثلاثاء، 12-12-2023 04:01 م

تعليق الدوري التركي بعد حادثة الاعتداء على حكم

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الوكيل الإخباري - علق الاتحاد التركي لكرة جميع مباريات الدوري المحلي بمختلف الدرجات إلى أجل غير مسمى، عقب حادثة الاعتداء على حكم مباراة نادي أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، مساء الاثنين.

وقام فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة غوجو بلكم الحكم خليل أوموت في وجهه وذلك بعد نهاية مباراة للفريق على ملعبه بالدوري التركي الممتاز بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97، أمس الاثنين.

وأظهرت لقطات بثتها شبكة "تي.آر.تي" قوجة يقتحم الملعب ويلكم الحكم بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة.

وقال الاتحاد التركي في بيان: "ندين بشدة الهجوم غير الإنساني والخسيس على خليل أوموت ميلر، حكم المباراة المرخص من الفيفا، من قبل مجرمين يعرفون أنفسهم".

وأضاف: "نحن نتابع عن كثب الحالة الصحية لخليل أوموت ميلر، ونتمنى الشفاء العاجل لحكمنا المرموق".

وأعلن الاتحاد التركي بعد ذلك أن مجلس الإدارة وافق على تأجيل المباريات إلى أجل غير مسمى في جميع الدرجات، موضحا أنه تم بدء إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن "الهجوم غير الإنساني".

وقال الاتحاد إن النادي المسؤول ورئيس النادي ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا الحكم خليل أوموت ميلر سيتم معاقبتهم بأشد العقوبات. 

في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تدوينة على منصة "إكس" المعروف، أن فاروق قوجة، الرئيس الذي اعتدى على الحكم، يتلقى العلاج في المستشفى تحت إشراف قوات الأمن، وقال يرلي كايا أيضا إنه سيتم تنفيذ إجراءات احتجاز قوجة بعد علاجه، مضيفا أنه تم بالفعل اعتقال شخصين آخرين.

ووفقا لـ CNN Turk، قال قوجة لقناة "Beyaz TV" إنه "أغمي عليه" ولا يتذكر أفعاله، موضحا: "لقد أصيب عقلي بالجنون، وانقطع بصري، لا أتذكر ما فعلته".

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الهجوم في بيان نشر الاثنين، قال فيه: "أدين الهجوم على الحكم خليل أوموت ميلر بعد مباراة أنقرة غوجو ونظيره تشايكور ريزه سبور، التي أقيمت هذا المساء، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأكمل أردوغان: "الرياضة تعني السلام والأخوة، الرياضة لا تتوافق مع العنف، لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

واعتذر نادي أنقرة غوجو عن هذه الواقعة، قائلا: "نعتذر لجمهور كرة القدم التركي والمجتمع الرياضي بأكمله عن الحادث المحزن"، فيما قال نادي غالطة سراي: "نشعر بحزن لا يوصف" على أثر ذلك.

ويحتل نادي أنقرة غوجو المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 18 نقطة، وبفارق ثلاثة مراكز عن منافسه تشايكور ريزه سبور، الذي يملك 22 نقطة هذا الموسم.

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