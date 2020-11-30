تعليق جديد على أزمة شيكابالا بعد تعرضه للتنمر

الوكيل الإخباري-

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دخلت دار الإفتاء المصرية، على خط أزمة لاعب نادي الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، بسبب تعرضه لهجوم وسخرية من جانب بعض الجماهير.ووجه أمين الفتوى بدار الإفتاء، الدكتور أحمد ممدوح، رسالة لـ"شيكابالا"، قائلا: "التصرفات اللي حدثت في حقك متخليهاش تزعلك أنت محترم، والإنسان الناجح بيكون مركز في هدفه، ركز في طريقك ولا تلتفت إلى أي شيء يحطمك معنويا".وقال ممدوح خلال استضافته على فضائية "إم بي سي مصر": "إن السخرية والاستهزاء بالخلق، خاصة بعض السلوكيات التي وجدناها من بعض مشجعي كرة القدم، هي سلوكيات مرفوضة لأنها تجعل الإنسان في ورطة بين يدي الله".كما نشر حساب دار الإفتاء على "تويتر"، فيديو أكد من خلاله، أن التنمر والسخرية سلوكيات مرفوضة تتنافى مع مكارم الأخلاق، مشددا على أن احترام خصوصيات الآخرين واجب شرعي وأخلاقي.