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الأربعاء، 28-09-2022 11:18 ص

تعليق رسمي على صيام الأخضر السعودي بعد مواجهة أمريكا

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الوكيل الإخباري - ساد التعادل السلبي المباراة الدولية الودية بين منتخبي السعودية وأمريكا التي جمعتهما امس الثلاثاء، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وخاض المنتخب السعودي معسكرا في إسبانيا في إطار استعداداته لنهائيات بطولة كأس العالم 2022، ولعب خلاله مباراتين وديتين تعادل فيهما سلبيا مع الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يتمكن الأخضر من تحقيق أي فوز أو تسجيل أي هدف في أربع مباريات ودية خاضها حتى الآن، منذ انتهاء مبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وعلق ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على مستوى منتخب بلاده بعد فشله في تسجيل أي هدف للمباراة الرابعة على التوالي، في تصريحات لمحطة "SSC" السعودية، قائلا: "لا يزال أمام المنتخب السعودي الكثير من العمل، لكننا على الطريق الصحيح، والمعسكر القادم سنخوض فيه مباريات مهمة للوصول إلى مستوى الجاهزية التي نطمح إليها قبل كأس العالم".

وأضاف: "منحنا الفرصة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة دائمة في مباريات الدوري السعودي خلال هذا المعسكر، والتنافس بين اللاعبين أصبح على أشده من أجل الوجود بالقائمة النهائية المشاركة في المونديال".

وبخصوص عدم التسجيل في 4 مباريات متتالية، رد المسحل بقوله: "المهم بالنسبة لنا أننا نهدد مرمى الخصوم كثيرا وبعدة فرص شبه محققة، مع العلم أننا واجهنا منتخبات قوية للغاية خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "المنتخب الأمريكي لديه العديد من اللاعبين المحترفين في كبار أندية أوروبا مثل كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي وسيرجينو ديست لاعب برشلونة المعار لميلان".

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم: "لايزال أمامنا الكثير من العمل، وأعد الجميع بالمزيد من التحسن خلال المعسكر المقبل قبل المشاركة بكأس العالم، نحن نطمح لذلك والمدرب رينار يعي هذا الأمر ويعمل من أجله".

وأشار المسحل إلى أنه كان هناك اتفاق للعب مباراة ودية مع منتخب الأرجنتين لكن بعد القرعة ووقوع المنتخبين في مجموعة واحدة بكأس العالم تم إلغاء الفكرة.

وكشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن "الأخضر" سيخوض 6 مباريات ودية في معسكره الأخير قبل المونديال، 3 منها ستكون سرية تماما بدون نقل تلفزيوني. 

يذكر أن قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة (C)، التي تضم أيضا كلا من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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