تعليق عائلي يشعل تحدي ميسي ورونالدو في السعودية

الوكيل الإخباري - أشعلت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، الحماس بشأن التحدي المحتمل بين صاروخ ماديرا والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.



ونشرت أنتونيلا، زوجة ميسي، صورة له مع البرغوث، على حسابها بشبكة إنستجرام، عقب فوز النجم الأرجنتيني بجائزة أكاديمية لوريوس، كأفضل رياضي عن عام 2023.



وعلقت جورجينا رودريجيز للمرة الأولى على صورة لأنتونيلا، وكتبت لها "رائعة".



وأفادت "فرانس برس" أن ليونيل ميسي، سيلعب الموسم المقبل في الهلال السعودي بموجب صفقة استثنائية وضخمة.



ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع النصر السعودي منذ الميركاتو الشتوي الماضي، وحتى صيف عام 2025.

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