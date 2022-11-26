تعليق لوزير الخارجية الاماراتي على مباراة السعودية يلهب مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - علق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي على حكم مباراة السعودية وبولندا ضمن مونديال قطر.



آل نهيان قال في تغريدة على تويتر: "الحكم ناسي يجيب الكرت الاحمر.



وبحسب معلقين رياضيين فان البولنديين يستحقون كرتاً أحمر على الاقل في المباراة .

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وانتهت مباراة منتخب السعودية ضد بولندا بقيادة ليفاندوفسكي، بنتيجة 0-2، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وتاليا التغريدة :





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