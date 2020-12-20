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الأحد، 20-12-2020 01:03 م

تعليق مثير من أسطورة أرسنال وتشيلسي في حق هاري ماجواير

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الوكيل الإخباري _  انتقد ويليام جالاس، أسطورة نادي أرسنال وتشيلسي، نادي مانشستر يونايتد بسبب المبلغ الذي قام بدفعه من أجل ضم مدافعه هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي، والذي بلغ 80 مليون جنيه إسترليني، مؤكدًا أنه لا يستحق المبلغ المدفوع.

وأوضح جالاس، خلال حوار مع “لادبروكس”: “كم المال الذي أنفقوه على هاري ماجواير هو نكتة، آسف، لكنه نكته، هو مانشستر يونايتد ونعم هم لديهم الكثير من المال لينفقوه، ولكن إذا نظرت إلى اللاعب، هو لا يستحق هذا الكم من المال”.



وأضاف: “إذا كان هاري ماجواير يساوي 80 مليون جنيه إسترليني، إذن لا أعلم كم سيساوي ويليام جالاس في قمة مستواه عام 2020”.


وعاد الدولي الفرنسي السابق ليؤكد أن “كرة القدم تغيرت، والأندية تستثمر أموالًا جنونية على اللاعبين، ومن الصعب للغاية فهم كيف لشخص أن يدفع كل هذا المال من أجل لاعب واحد”.

وتابع: “إذا كنت لاعبًا شابًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعبت بشكل جيد للغاية في مباراتين أو ثلاثة، ترتفع قيمتك مباشرة، هذا لا يجب أن يحدث، عليك أن تلعب جيدًا الموسم بأكمله لكي تزيد قيمتك بهذا الشكل”.

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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