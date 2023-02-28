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الثلاثاء، 28-02-2023 01:51 م

تعليق ميسي بعد التتويج بجائزة الأفضل

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الوكيل الإخباري - علق ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الأرجنتين عقب فوزه بجائزة "الأفضل"، المقدمة من الاتحاد الدولي، لأفضل لاعب في العالم 2022.

وقال ميسي في كلمته بعد تسلم الجائزة في حفل أقيم مساء الاثنين في باريس: "إنه لأمر رائع، إنه لمن دواعي سروري أن أكون في مثل هذه القائمة النهائية إلى جانب بنزيما وكيليان مبابي، اللذين عاشا عاما رائعا".

وأضاف النجم الأرجنتيني:"إنه لشرف لي أن أحصل على الجائزة، أود أن أشكر زملائي في الفريق، بدون إنجاز الفوز بكأس العالم، لن نكون هنا".

وواصل نجم برشلونة السابق: "هذه الجائزة تتوج مجهود فريق بأكمله، لقد كان عاما مجنونا، حققت فيه حلمي بعد القتال بقوة حتى حققت أفضل شيء في مسيرتي".

وختم قائد الأرجنتين تصريحاته: "أشكر عائلتي، والشعب الأرجنتيني، الذين عاشوا أجواء كأس العالم بشغف كبير، وأقبل أطفالي الذين يشاهدون الحفل، وأقول لهم حان وقت النوم".

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