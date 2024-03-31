الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

لجنة التراث بالأعيان تقر مُعدّل السياحة

توضيح من وزارة الزراعة بشأن اسعار اللحوم في رمضان

إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا

متخصصون يحذرون من إعلانات مضللة لبيع زيت زيتون مغشوش

شهيدان وجرحى في مخيم الشاطئ

انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

مواعيد الترخيص المتنقل لشهر نيسان

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

بيان من مؤسسة المتقاعدين العسكريين حول تمويل القروض - رابط

الأحد، 31-03-2024 03:02 م

تعليق ناري من العويران بعد لقاء الهلال

3202431131240619527767


الوكيل الإخباري - علق سعيد العويران أسطورة الشباب، على خسارة الليوث أمام الهلال في الدوري السعودي.

وحقق الهلال فوزا مثيرا أمام الشباب، بنتيجة (4-3) مساء السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 25 من البطولة.

وقال العويران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هارد لك للكبير الشباب.. رغم الظروف كاد أن يظفر بنقاط المباراة".

وأوضح: "خانت الفريق قلة خبرة حارس المستقبل محمد العبسي، وسوء تقدير الحكم ماريو إسكوبار، في احتساب ضربة جزاء واضحة وصريحة للشباب.. (حيل الله اقوى)".

واختتم العويران رسالته بتوجيه الشكر إلى اللاعبين: "ألف شكر للاعبين، ما قصرتوا".

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 71 نقطة في صدارة دوري روشن، فيما توقف الشباب عند 28 نقطة في المركز 11.

يذكر أن محمد الناصر نائب رئيس الشباب، فتح النار على الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار بعد المباراة.

وقال محمد الناصر في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية: "الأخطاء التحكيمية غيرت مجرى المباراة، وهناك حالات لم يلجأ الحكم لغرفة VAR للتأكد منها".

وأوضح الناصر "الخسارة ضد الهلال يتحمل جزء منها الطاقم التحكيمي، ولسنا راضين عن أداء حكم المباراة رغم المستوى الكبير الذي قدمه لاعبونا".

اضافة اعلان

 

ملاعب

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320243115048352637239

مبابي على رأس كتيبة باريس في كلاسيكو فرنسا

32024311474919671343

مدرب بالماس يرد على أنباء خلافة تشافي

3202431134130305158883

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

3202431131843740958637

صدمة للهلال.. هل انتهى موسم ميتروفيتش بعد إصابته في الديربي؟

3202431124631349086411

بيان شديد اللهجة من فينيسيوس جونيور

32024311287223220665

برشلونة يخرج من عنق الزجاجة على أرضه

أخبار متعلقة
320241711287515823743

رونالدو يتفاعل مع فوز سيدات النصر بالدوري السعودي

3202458377725672010

أوساسونا يعود للانتصارات من بوابة ألافيس

3202458936451511531

السلط يتعاقد مع عبد العال والفلسطيني صوافطة

32024414512232615158

التشكيل المتوقع لموقعة العين والنصر

320244101555940709872

رئيس نادي فيوتشر يتوعد لاعب الزمالك ويعلن مقاضاته

32024493135295773754

رونالدو يتفاعل مع فوز ابنه في نادي النصر بلقب الدوري السعودي للبراعم