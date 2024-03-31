تعليق ناري من العويران بعد لقاء الهلال

الوكيل الإخباري - علق سعيد العويران أسطورة الشباب، على خسارة الليوث أمام الهلال في الدوري السعودي.



وحقق الهلال فوزا مثيرا أمام الشباب، بنتيجة (4-3) مساء السبت على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 25 من البطولة.



وقال العويران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "هارد لك للكبير الشباب.. رغم الظروف كاد أن يظفر بنقاط المباراة".



وأوضح: "خانت الفريق قلة خبرة حارس المستقبل محمد العبسي، وسوء تقدير الحكم ماريو إسكوبار، في احتساب ضربة جزاء واضحة وصريحة للشباب.. (حيل الله اقوى)".



واختتم العويران رسالته بتوجيه الشكر إلى اللاعبين: "ألف شكر للاعبين، ما قصرتوا".



بهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 71 نقطة في صدارة دوري روشن، فيما توقف الشباب عند 28 نقطة في المركز 11.



يذكر أن محمد الناصر نائب رئيس الشباب، فتح النار على الحكم الجواتيمالي ماريو إسكوبار بعد المباراة.



وقال محمد الناصر في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية: "الأخطاء التحكيمية غيرت مجرى المباراة، وهناك حالات لم يلجأ الحكم لغرفة VAR للتأكد منها".



وأوضح الناصر "الخسارة ضد الهلال يتحمل جزء منها الطاقم التحكيمي، ولسنا راضين عن أداء حكم المباراة رغم المستوى الكبير الذي قدمه لاعبونا".

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