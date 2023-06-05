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الإثنين، 05-06-2023 04:51 م

تعليمات دخول وجلوس الجماهير بمباراة الوحدات والفيصلي

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الوكيل الإخباري - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم الإثنين، التعليمات الإدارية والتنظيمية للمباراة التي تجمع فريقي الفيصلي والوحدات، عند الثامنة مساء الثلاثاء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الجولة الرابعة من بطولة درع المئوية.

وبحسبه ما أصدر الاتحاد فإنّ جميع البوابات الداخلية والخارجية ستفتح أمام الجماهير اعتباراً من الساعة الرابعة عصرا، وإلغاء كافة البطاقات الصادرة لضيوف الأندية والاتحاد، واقتصار الدخول للمنصة الرسمية على أعضاء مجلس إدارة الناديين ومجلس إدارة الاتحاد فقط.

ويكون جلوس جمهور نادي الفيصلي على الدرجة الخاصة يمين المنصة والدرجة الأولى يمين المنصة، والدرجة الثانية يمين المنصة، ويكون جلوس جمهور نادي الوحدات على الدرجة الخاصة يسار المنصة والدرجة الأولى يسار المنصة، والدرجة الثانية يسار المنصة.

وتدخل جماهير نادي الفيصلي من البوابة الخارجية لمدينة الأمير محمد رقم (2)، وتدخل جمهور نادي الوحدات من البوابة الخارجية لمدينة الأمير محمد رقم (4).

ويدخل أعضاء مجلس إدارة الفريقين والجهات التنظيمية والإعلامية من البوابة الخارجية لمدينة الأمير محمد رقم (3).

وخصصت البوابات الداخلية رقم (N و M) للدرجة الأولى يمين المنصة، والبوابات رقم (I و H) للدرجة الثانية يمين المنصة، والبوابة رقم (O) للدرجة الخاصة يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.

وخصصت البوابات الداخلية رقم (F و E) للدرجة الأولى يسار المنصة، والبوابات رقم (K و J) للدرجة الثانية يسار المنصة، والبوابة رقم (D) للدرجة الخاصة يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.

وستوزع تذاكر الجماهير كما هو مبين تالياً:

2700 درجة اولى يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.
2700 درجة اولى يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.
1800 درجة ثانية يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.
1800 درجة ثانية يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.
75 درجة خاصة يمين المنصة لجمهور نادي الفيصلي.
75 درجة خاصة يسار المنصة لجمهور نادي الوحدات.

حفاظاً على سلامة جماهير الفريقين وكونه قد تم حجز تذاكر المباراة حسب عدد المقاعد لكل درجة فانه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة المباراة مهما كان عمره.
سيتم مغادرة جماهير الفريقين لأرض الملعب بالتنسيق بين مسؤول الواجب الأمني ومراقب المباراة، وسيتم الاعلان عن ذلك بالإذاعة الداخلية للملعب .

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