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الثلاثاء، 05-04-2022 04:10 م

تعليمات هامة لجماهير الفيصلي والرمثا قبل نهائي السوبر

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
نشر الاتحاد الأردني لكرة القدم التعليمات التنظيمية والإدارية لقمة نهائي كأس السوبر، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء في قمة رمضانية يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة العاشرة والنصف مساءا .اضافة اعلان



وإليكم التعليمات : 

- تفتح جميع البوابات الداخلية والخارجية أمام الجماهير اعتباراً من الساعة 8 مساءً.
-يكون الدخول للمنصة الرسمية بموجب الباجات المصروفة من الاتحاد وبطاقات الدعوة الخاصة بالمباراة، مع التأكيد على عدم السماح بدخول الأطفال.
-جلوس جمهور النادي الفيصلي على الدرجة الأولى يسار المنصة والمنطقة المقابلة لها على الدرجة الثانية.
-جلوس جمهور الرمثا على الدرجة الأولى يمين المنصة والمنطقة المقابلة لها على الدرجة الثانية.
-دخول جمهور النادي الفيصلي من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (3) المقابلة لفندق الأرز.
-دخول جمهور نادي الرمثا من البوابة الخارجية لمدينة الحسين للشباب رقم (9) بوابة ستاد البترا.
-خصصت البوابات الداخلية (11 و 12) للدرجة الأولى، والبوابة رقم (9) للدرجة الثانية، والبوابة رقم (13) للدرجة الخاصة لجمهور نادي الرمثا.
-خصصت البوابات الداخلية (4 و 5) للدرجة الأولى، والبوابة رقم (7) للدرجة الثانية والبوابة رقم (3) للدرجة الخاصة، لجمهور النادي الفيصلي.
-دخول الجهات التنظيمية والإعلامية وحملة باجات المنصة الرسمية وبطاقات الدعوة VIP من البوابة رقم (1) الخارجية لمدينة الحسين للشباب.
-بناء على التعليمات الحكومية الجديدة ستكون نسبة إشغال مدرجات الملعب (100%) وستوزع مناصفة بين جماهير الفريقين، وكما هو مبين تالياً:



(4400) درجة أولى يسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي.
(4400) درجة أولى يمين المنصة لجمهور نادي الرمثا.
(2700) درجة ثانية المقابلة ليسار المنصة لجمهور النادي الفيصلي.
(2700) درجة ثانية المقابلة ليمين المنصة لجمهور نادي الرمثا.
(300) تذكرة درجة خاصة لجمهور النادي الفيصلي.
(300) تذكرة درجة خاصة لجمهور نادي الرمثا.

- حفاظاً على سلامة جماهير الفريقين وكونه قد تم حجز تذاكر المباراة حسب عدد المقاعد لكل درجة فانه لن يسمح بدخول أي شخص لا يحمل تذكرة المباراة مهما كان عمره.

 




 

 


 

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