تعيين المدرب المغربي جمال سلامي لقيادة منتخب النشامى - صورة

الوكيل الإخباري - قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين المدرب المغربي جمال سلامي مديراً فنياً جديداً للمنتخب الوطني الأول، لقيادة "النشامى" في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها خوض الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2026 والتي تبدأ اعتبارا من أيلول المقبل، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في السعودية مطلع العام 2027.

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‎وسيقدم الاتحاد، المدرب الجديد لـ "النشامى" رسميا قبل نهاية الشهر الحالي، بحسب ما أعلن الاتحاد السبت.



وسيضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الأدريسي ومروان لطفي.



‎وسلامي يتمتع بسيرة تدريبية مميزة على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات أبرزها لقب بطولة إفريقيا للمحللين مع المنتخب المغربي، ولقب الدوري المغربي مع نادي الرجاء، إضافة إلى فوزه بلقب أفضل مدرب في الدوري المغربي 3 مرات.



‎كما كان سلامي أحد نجوم المنتخب المغربي المشارك في نهائيات كأس العالم عام 1998.







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