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الثلاثاء، 03-01-2023 04:17 م

تغريدة غامضة للرئيس السابق لنادي "النصر" السعودي عن ميسي

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 الوكيل الإخباري - نشر رئيس مجلس الإدارة السابق لنادي "النصر" السعودي، فيصل بن تركي، امس الاثنين، تغريدة غامضة حول اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكتب قائد "العالمي" السابق، عبر حسابه على تويتر: "Messi"، ما أثار تكهنات عند المتابعين، إذ اعتقد البعض أن النادي سيفاوض النجم الأرجنتيني في المرحلة المقبلة، ليلعب بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيما استبعد البعض الآخر إمكانية ذلك وقالوا إن التغريدة تعبر فقط عن ميول فيصل بن تركي، والذي يُعرف بتفضيله لمهاجم باريس سان جيرمان.

وجاءت تغريدة رئيس "النصر" السابق بالتزامن مع إعلان فريقه عن إقامة حفل لاستقبال اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، في ملعب مرسول بارك.
وسبق لفيصل بن تركي وأن علق على انضمام رونالدو إلى صفوف "العالمي"، إذ غرد: "نشكر هذه الدولة العظيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الملهم على جعل بلادنا الغالية اختيار أول للكثير في العالم للعمل بها والعيش فيها والمثال الحي قدوم رونالدو لنصرنا الغالي".
وسيلعب كريستيانو رونالدو مع النصر حتى عام 2025، بينما يمتد عقد ليونيل ميسي (35 عاما) مع النادي الباريسي إلى يونيو/ حزيران 2023.

ملاعب

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