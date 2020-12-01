تغريدة غامضة من ديباي.. هل اقترب من الانتقال إلى برشلونة؟

الوكيل الإخباري _ يبقى النجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب نادي ليون الفرنسي، هو الهدف الرئيس لمواطنه رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات، إذ من المنتظر أن يسعى الأخير للتعاقد مع اللاعب في يناير إذا سمحت الظروف المالية للفريق الكتالوني.



وأصبح التعاقد مع الدولي الهولندي أكثر إلحاحًا في الوقت الراهن بالنسبة لبرشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الشاب أنسو فاتي، والتي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.



ومن أجل التوقيع مع ديباي سيتعين على برشلونة تخفيض فاتورة الرواتب وكذلك توفير المال الكافي لتغطية نفقات ضم اللاعب الذي سيكون متاحًا مجانًا الصيف القادم.



وفي هذا السياق، كانت إدارة البلوجرانا تنظر إلى مارتن بريثوايت كأحد الخيارات التي يمكن التخلص منها لتوفير المال اللازم، رغم مستواه الجيد مؤخرًا وتسجيله الأهداف، حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية.





ولفتت الصحيفة إلى تعثر التعاقد مع ديباي الصيف الماضي بسبب عدم امتلاك برشلونة للمال الكافي رغم استعداد اللاعب لتخفيض راتبه من أجل تسهيل عملية انضمامه للبلوجرانا.

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وأضافت الصحيفة إلى أن ديباي يستمر في إرسال الرسائل التي تشير إلى اقترابه من الرحيل إلى كامب نو، فيما كانت آخرها عبر حسابه على “تويتر”، مساء أمس الأحد، عقب فوز فريقه ليون على ستاد ريم في الدوري الفرنسي.



ونشر ديباي تغريدة غامضة قال فيها: “ستقدروني جميعًا عندما أرحل”، وهي الرسالة التي ربما تكون وداعية لجماهير فريقه ليون، حسب التقرير الإسباني.







المصدر : ملاعب



