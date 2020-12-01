الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

العراق: 48 وفاة و2218 إصابة جديدة بكورونا

عليان: دائرة الآثار تعمل بأقصى طاقاتها للحفاظ على الإرث الأثري

اتفاقية تعاون بين المجلس التمريضي والجمعية الملكية للتوعية الصحية

وزير الصحة سيلتقي مواطن خرج من إربد لعمان سيراً على الأقدام لعلاج ابنته

مصدر : انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بالاردن اليوم

وفاة سبعينية دهساً في الاغوار الشمالية

موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

روسيا : 569 وفاة و 26402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخولي رئيسا لمجلس الأمن السيبراني

حداد سفيراً للأردن في أوزبكستان

الثلاثاء، 01-12-2020 04:23 م

تغريدة غامضة من ديباي.. هل اقترب من الانتقال إلى برشلونة؟

927846


الوكيل الإخباري _  يبقى النجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب نادي ليون الفرنسي، هو الهدف الرئيس لمواطنه رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات، إذ من المنتظر أن يسعى الأخير للتعاقد مع اللاعب في يناير إذا سمحت الظروف المالية للفريق الكتالوني.

وأصبح التعاقد مع الدولي الهولندي أكثر إلحاحًا في الوقت الراهن بالنسبة لبرشلونة بعد الإصابة التي تعرض لها النجم الشاب أنسو فاتي، والتي ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

ومن أجل التوقيع مع ديباي سيتعين على برشلونة تخفيض فاتورة الرواتب وكذلك توفير المال الكافي لتغطية نفقات ضم اللاعب الذي سيكون متاحًا مجانًا الصيف القادم.

وفي هذا السياق، كانت إدارة البلوجرانا تنظر إلى مارتن بريثوايت كأحد الخيارات التي يمكن التخلص منها لتوفير المال اللازم، رغم مستواه الجيد مؤخرًا وتسجيله الأهداف، حسب صحيفة “سبورت” الكتالونية.


ولفتت الصحيفة إلى تعثر التعاقد مع ديباي الصيف الماضي بسبب عدم امتلاك برشلونة للمال الكافي رغم استعداد اللاعب لتخفيض راتبه من أجل تسهيل عملية انضمامه للبلوجرانا.

اضافة اعلان

وأضافت الصحيفة إلى أن ديباي يستمر في إرسال الرسائل التي تشير إلى اقترابه من الرحيل إلى كامب نو، فيما كانت آخرها عبر حسابه على “تويتر”، مساء أمس الأحد، عقب فوز فريقه ليون على ستاد ريم في الدوري الفرنسي.


ونشر ديباي تغريدة غامضة قال فيها: “ستقدروني جميعًا عندما أرحل”، وهي الرسالة التي ربما تكون وداعية لجماهير فريقه ليون، حسب التقرير الإسباني.


 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

EoDizFjW8AERmAL

مفاجأة في هدف الهلال الأول بالنصر.. ليس صدفة

Zinedine-Zidane

قرار جماعي برحيل زيدان عن ريال مدريد

download (1)

صافرة سعودية لمباراة شنجهاي الصيني وسيدني الأسترالي

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

76587-175

قرار حاسم من إدارة النصر بشأن رحيل فيتوريا

أخبار متعلقة
EmVi_gnXcAAqwc-

بشأن الصفقة المنتظرة.. ليون الفرنسي يصدم برشلونة

unnamed

كومان: برشلونة أفضل في تواجد ميسي