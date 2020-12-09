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الأربعاء، 09-12-2020 01:39 م

تغريم أوباميانغ مبلغ 10 آلاف دولار

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الوكيل الإخباري _ عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“  اللاعب الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، على خلفية نشره صوراً مسيئة بحسب تعبير الكاف وذلك بتغريمه بمبلغ قيمة عشرة آلاف دولار . بعد أن اضطر منتخب بلاده للنوم على أرض مطار قبل مباراة بتصفيات كأس الأمم الشهر الماضي.

وظل أوباميانغ وبقية لاعبي الغابون عالقين في مطار في جامبيا عقب الوصول لخوض مباراة . ولم يسمح لهم بالمغادرة قبل إنهاء إجراءات متعلقة بفحوص كوفيد-19.

ونشر مهاجم آرسنال صوراً لزملائه أثناء النوم على أرض المطار. وكتب ”عمل رائع من الاتحاد الأفريقي (الكاف) كما لو أننا عدنا لسنوات التسعينيات“.

وأضاف لاحقاً : ”لن يقلل هذا من حماستنا لكن لا بد أن يعرف الناس. وأن يتحمل الكاف مسؤوليته. نحن في 2020 ونريد أن تتقدم أفريقيا لكن هذا لن يتحقق بهذه الطريقة“.

وقالت لجنة الانضباط بالكاف، إن تعليقات أوباميانغ كانت مسيئة ومهينة كما غرم الاتحاد الجامبي 100 ألف دولار مع تخفيض نصف المبلغ بشرط عدم ارتكاب مخالفة مماثلة خلال 24 شهراً.

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وأضاف الكاف في بيان: ”لم يلتزم الاتحاد الجامبي بقيم الولاء والنزاهة والروح الرياضية وقواعد اللعب النظيف. فيما يتعلق باستقبال الوفد الغابوني“.

 

ووصل منتخب الغابون قبل وقت قصير من منتصف الليل. وسمح له بالذهاب للفندق بعد خمس ساعات وخسر 2-1 من جامبيا في اليوم التالي.

المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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