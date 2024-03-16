السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 16-03-2024 02:33 م

تغريم الرمثا 25 ألف دينار وتخسيره أمام الحسين إربد

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الوكيل الإخباري - فرضت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، غرامة مالية على نادي الرمثا بـ25 ألف دينار، وتخسيره بنتيجة 5 أهداف بدون مقابل، اعتباريًّا أمام الحسين إربد.

واستندت اللجنة في قراراها على المادة 44 من اللوائح التدريبية، وذلك بسبب تناقص أعداد لاعبي الرمثا بداعي الإصابة، بعد وفاة أحد مشجعي الرمثا.

وبررت اللجنة قرارها على أنه "في ضوء البيانات المقدمة ثبت للجنة من خلال تقريري حكم ومراقب المباراة، أن الحكم أنهى المباراة بالدقيقة 78، وذلك لتناقض عدد لاعبي الرمثا لأقل من 7، وهو ما يشكل مخالفة يعاقب عليها بموجب أحكام المادة 44 من عقوبات الأندية من اللائحة التأديبية".

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