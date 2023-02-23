الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

بيانات صادمة .. نمو الاقتصاد الأمريكي يتراجع والركود يلوح في الأفق

الحكومة تكشف سبب عدم ربط محافظات الجنوب بخط مياه الديسي

ايران: تحطم مروحية تقل وزير الرياضة ونقله إلى المستشفى

كيف يتم احتساب سعر الكيلو واط / ساعة من الكهرباء المباع للمشتركين ؟

الخصاونة يتفقد مستشفى الأمير فيصل في الزرقاء

الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية

الجامعة الأردنية تطلق مجموعاتها البحثية للعام 2023

ما مصير المواشي التي عقرتها الكلاب في إربد؟

​الصحة تكشف إجراءات تجديد رخصة المهن الصحية

الأمن: ضبط 12 شخصاً خلال التعامل مع 6 قضايا مخدرات نوعية

الخميس، 23-02-2023 03:53 م

تغريم 3 رؤساء أندية بسبب انتقاداتهم للتحكيم

2202323153756102182388


الوكيل الإخباري - وقعت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم الخميس، غرامات مالية على عدد من رؤساء اندية الدوري السعودي لأسباب مختلفة.

فقد غرمت الانضباط المهندس عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة 20 ألف ريال بسبب تصريحاته "المسيئة" ضد حكم مباراته الأخيرة"، وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف.

فيما وجهت اللجنة  أنذارا بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على سعود الرشودي رئيس نادي التعاون بقيمة 30 ألف ريال.

وبينت اللجنة أن رئيس نادي التعاون سعود الرشودي قام بالتصريح بعد مباراة فريقه عبر وسائل الإعلام ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت الاساءة تجاه حكم المباراة ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وقالت اللجنة إن القرارغير قابل للاستئناف.

وعاقبت لجنة الانضباط رئيس نادي العروبة (درجة اولى) مؤنس الشمري بغرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال، بسبب تصريحات إعلامية له تضمنت إساءات ضد حكم مباراته الأخيرة، كما وجهت اللجنة تحذيرا له، موضحة ان القرار قابل للاستئناف.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220232312451526165157

محرز ينافس فينيسيوس على جائزة الأفضل بدوري الأبطال

220232313496276490341

الأمير فيصل يلتقي رئيس لجنة اتحادات الألعاب الأولمبية الصيفية

2202323135734705708740

سبب غياب الشناينة عن قائمة منتخب الشباب

2202323121947104974963 (1)

ميلان يستهدف صفقة مجانية من برشلونة

2202323115745280967171

برشلونة يتخلى عن الصفقة المستحيلة

220232311224846833553

غياب الشقيقين عباس عن تدريبات سلة الأردن

أخبار متعلقة
2202313134935323283624

تأجيل مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي

120232812043315775155

إنتر ميلان في ضيافة كريمونيزي بالدوري الإيطالي الليلة

120232812947216813162

تشافي يعلن قائمة برشلونة لملاقاة جيرونا

1202326151239882434829

تفاصيل صغيرة تحسم انضمام ميسي إلى الدوري السعودي

1202326134913866096914

حسم موقف ميسي من انطلاقة الدور الثاني في فرنسا

1202326114236411087249 (2)

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة