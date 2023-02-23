تغريم 3 رؤساء أندية بسبب انتقاداتهم للتحكيم

الوكيل الإخباري - وقعت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم الخميس، غرامات مالية على عدد من رؤساء اندية الدوري السعودي لأسباب مختلفة.



فقد غرمت الانضباط المهندس عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة 20 ألف ريال بسبب تصريحاته "المسيئة" ضد حكم مباراته الأخيرة"، وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف.



فيما وجهت اللجنة أنذارا بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على سعود الرشودي رئيس نادي التعاون بقيمة 30 ألف ريال.



وبينت اللجنة أن رئيس نادي التعاون سعود الرشودي قام بالتصريح بعد مباراة فريقه عبر وسائل الإعلام ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تضمنت الاساءة تجاه حكم المباراة ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وقالت اللجنة إن القرارغير قابل للاستئناف.



وعاقبت لجنة الانضباط رئيس نادي العروبة (درجة اولى) مؤنس الشمري بغرامة مالية قيمتها 60 ألف ريال، بسبب تصريحات إعلامية له تضمنت إساءات ضد حكم مباراته الأخيرة، كما وجهت اللجنة تحذيرا له، موضحة ان القرار قابل للاستئناف.

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