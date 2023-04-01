تغيير شعار الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

الوكيل الإخباري - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إحداث تغييرات في شعار المسابقة وطريقة كتابة أسماء اللاعبين، وذلك بداية من الموسم المقبل.



ويتضمن التغيير زيادة حجم الخط الخاص بأرقام اللاعبين، واستخدام خط جديد في كتابة الأرقام يزيد من درجة وضوحها من مسافة بعيدة، وإجبار الأندية على استخدام ألوان محددة لهذه الخطوط.



كما سيتم استخدام تصميم جديد لشعار رمز الأسد الخاص بالدوري الإنجليزي، كما سيظهر التصميم الجديد على قمصان اللاعبين.

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