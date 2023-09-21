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الخميس، 21-09-2023 03:53 م

تفاصيل إصابة ميسي

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن "النجم ليونيل ميسي تعرض لإصابة أثناء مباراة إنتر ميامي أمام تورنتو في الدوري الأمريكي".

ذكرت الصحيفة أن أسطورة الأرجنتين غادر الملعب بعد مرور 37 دقيقة فقط ولم يستكمل اللقاء.

وأشارت إلى أن قرار استبدال ميسي بسبب شعوره بالإرهاق وإصابته في ساقه اليمنى ليقرر المدرب تاتا مارتينو خروجه من الملعب.

وحقق إنتر ميامي الفوز على تورنتو 4-0 ليستعيد انتصاراته عقب خسارته في الجولة الماضية أمام أتلانتا يونايتد 2-5.

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