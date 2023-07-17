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الإثنين، 17-07-2023 03:10 م

تفاصيل اتفاق إنتر ميلان مع كوادرادو

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الوكيل الإخباري - أقدم إنتر ميلان على خطوة مفاجئة بتوصله لاتفاق مع الكولومبي خوان كوادرادو، الظهير الأيمن السابق ليوفنتوس، لتدعيم صفوف النيراتزوري في الميركاتو الصيفي الجاري.

كوادرادو كان قد غادر يوفنتوس عقب نهاية الموسم المنصرم، ليصبح على بعد خطوة واحدة فقط من الانضمام لإنتر في صفقة انتقال حر.

وقال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي: "كوادرادو سينضم للإنتر بعقد لمدة موسم واحد، وسيحصل على 2.5 مليون يورو كراتب سنوي".
 
وأضافت: "كوادرادو سيصل ميلانو في الساعات المقبلة، من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة قبل التوقيع على العقود".
 
ومن ناحية أخرى، أشار الموقع إلى أن إنتر لن يتوقف عند هذا الحد، بعدما تغيرت خطط النادي عقب الانسحاب من صفقة روميلو لوكاكو.
 
وأردف: "إنتر يستعد لضم مهاجم، حيث حدد فولارين بالوجون (آرسنال) ومهدي طارمي (بورتو)، للتعاقد مع أحدهما هذا الصيف".

يذكر أن إنتر انسحب من صفقة التعاقد مع روميلو لوكاكو، والذي قضى الموسم الماضي معارا من تشيلسي.

وتجاهل لوكاكو اتصالات النيراتزوري وتشيلسي، بالإضافة لتفاوضه مع يوفنتوس، وهو ما اعتبره مديروا الإنتر بأنه أمر غير مقبول.

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