تفاصيل اتفاق برشلونة والسيتي على صفقة كانسيلو

الوكيل الإخباري - توصل نادي برشلونة لاتفاق مع مانشستر سيتي على التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو الظهير الأيمن للسيتيزنز.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن "المفاوضات بدأت يوم الجمعة الماضي، ووصل الطرفان إلى اتفاق حول الصيغة التي تنص على انتقال كانسيلو إلى برشلونة معارا لمدة موسم، مع أحقية الشراء بمقابل يزيد قليلا على 30 مليون يورو".



وأوضحت: "الفريقان اتفقا على أن بند الشراء يتحول إلى إلزامي إذا تحققت بعض الشروط، مثل أن يخوض كانسيلو 70% من مباريات برشلونة، بالإضافة إلى تأهل الأخير إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".



وختمت: "هذه الشروط سهلة التحقق، لأنه من المتوقع أن يكون كانسيلو الخيار الأول في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن، وستحسم التفاصيل الأخيرة في الصفقة خلال ساعات، على أن تعلن بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

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