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الخميس، 22-06-2023 02:29 م

تفاصيل العرض المقدم من الأهلي السعودي لرياض محرز

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الوكيل الإخباري - في ظل الأنباء التي تداولت محاولات الأهلي السعودي لضم النجم الجزائري رياض محرز لتدعيم الفريق في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، برز السؤال حول تفاصيل العرض. 

وحتى الآن لا يوجد خبر رسمي يؤكد أو ينفي بشكل قاطع إقتراب التعاقد من عدمه.

ولكن وفقا لـ" سي بي إس نيوز" فإن وليد معاذ رئيس مجلس إدارة أهلي جدة  ذهب إلى بريطانيا من أجل خوض معركة التفاوض مع اللاعب، بالإضافة إلى تأكيد شبكة التليفزيون الأمريكي ESPN التي أكدت الأمر وألمحت عن قيمة الراتب المتوقع أيضا.

ويعتقد أن نجم الجزائر منفتح للانتقال للأهلي السعودي وللدوري السعودي على الخصوص، خاصة في ظل الرواتب الضخمة التي تعرضها الأندية السعودية، بالإضافة إلى قوة البطولة خاصة بعد استقطاب الكثير من اللاعبين الكبار أمثال كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيكولو كانتي بالإضافة إلى أخبار التفاوضات مع أكثر من لاعب كبير اخر.

وفي ظل عدم مشاركة اللاعب أساسيا حيث لم يخوض محرز مع مانشستر سيتي سوى 22 مباراة فقط هذا الموسم، يتوقع ميل اللاعب للانتقال من السيتيسينز وخوض تجربة جديدة.

وذكرت أكثر من صحيفة وأكثر من شبكة تلفزة المبلغ الذي عرضه الأهلي السعودي على رياض محرز نجم السيتي، حيث أوضح بعضهم أن الراتب المعروض هو 100 مليون يورو، بينما أوضحت مصادر آخرى أن الراتب في حدود 50 مليون يورو، ولكن يظل الرقم الأقرب حتى الآن هو 30 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز والمكافأت.

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