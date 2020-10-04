تفاصيل اللقاء الأول الغريب بين ميسي وديست

الوكيل الإخباري _ دخل سيرجينيو ديست، الوافد الجديد على نادي برشلونة الإسباني قادمًا من أياكس الهولندي، في قائمة مباراة فريقه اليوم لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني، ليصبح على بعد ساعات قليلة ربما من تحقيق حلمه باللعب بجوار ليونيل ميسي، الرجل الذي كان لقائه الأول معه غريبًا بعض الشئ.





وتحدث الأمريكي ديست عن لقائه الأول بميسي خلال حوار مع برنامج NOS الهولندي، نقلته صحيفة “سبورت” الكتالونية، ليقول: “شاهدت جميع اللاعبين اليوم، وميسي أيضًا، هو لا يتحدث اللغة الإنجليزية، ولكن مقابلته كانت شيئًا مميزًا”.





وأضاف نجم أياكس السابق ضاحكًا: “لأكن صريحًا، لا أعرف ماذا قال لي ولكن طالما كان كلانا يبتسم فبالتأكيد كل شئ على ما يرام، أليس كذلك”.

اضافة اعلان



وكشف ديست كذلك في حواره عن سبب تفضيله الانتقال إلى برشلونة عن الانضمام إلى بطل ألمانيا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ، إذ أوضح: “اخترت برشلونة لأنني دائمًا حلمت باللعب للبرسا، رونالدينيو هو مثلي الأعلى وهو أسطورة في هذا النادي، عندما سمعت عن اهتمام برشلونة لم أفكر مرتين”.



وكان برشلونة قد تعاقد مع سيرجينيو ديست، صاحب الـ 19 عامًا، من أياكس الهولندي بعقد يمتد حتى صيف 2025، لتعويض رحيل نيلسون سيميدو عن الفريق هذا الصيف.



المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





