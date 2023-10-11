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الأربعاء، 11-10-2023 04:08 م

تفاصيل تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

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الوكيل الإخباري - تناقلت وسائل الإعلام موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، مع النصر، عقب انضمامه للنادي السعودي منذ 10 أشهر.

وأكد الإعلامي الرياضي علي الحربي، على أن الأسطورة البرتغالية، أخبر الإدارة النصراوية، برغبته في تجديد عقده مع الفريق الأول، حتى الاعتزال.

ومساء الثلاثاء عاد الإعلامي الرياضي نفسه، للكشف عن تطورات جديدة في مستقبل كريستيانو مع قلعة العالمي، حيث أعلن موعد توقيع العقود الجديدة بين الطرفين.

وأوضح الحربي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن رونالدو سيوقع عقوده الجديدة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2024"، بشكل مؤكد.


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وأشار علي الحربي، إلى أن هذا العقد الجديد، سيتم تفعيله في يناير 2025، على أن يمتد لمدة عامين، حتى نفس الشهر من سنة 2027.


وسجل رونالدو 25 هدفا وصنع 8 آخرين مع نادي النصر، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، برصيد 6 أهداف.


يذكر أن رونالدو البالغ 38 عاما، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبا.

 

ملاعب

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