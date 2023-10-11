تفاصيل تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

خبر مؤكد :— علي الحربي (@alharbi_44) October 10, 2023
كريستيانو رونالدو سيُمدد عقده مع نادي #النصر السعودي إلى موسمين إضافيين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة "وسيبدأ هذا العقد في يناير من عام 2025م وسينتهي في يناير من عام 2027م" pic.twitter.com/yEu8rGd2By
وأشار علي الحربي، إلى أن هذا العقد الجديد، سيتم تفعيله في يناير 2025، على أن يمتد لمدة عامين، حتى نفس الشهر من سنة 2027.
وسجل رونالدو 25 هدفا وصنع 8 آخرين مع نادي النصر، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى تتويجه بلقب هداف بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، برصيد 6 أهداف.
يذكر أن رونالدو البالغ 38 عاما، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي، وفي عقد لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو تقريبا.
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