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الخميس، 23-11-2023 04:27 م

تفاصيل جديدة عن مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح

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الوكيل الإخباري - ما زال انتقال النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي إلى نادي الاتحاد السعودي الشغل الشاغل في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، رغم مرور شهرين على إغلاق الانتقالات الصيفية.

وحاول الاتحاد التعاقد مع صلاح، حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي، حيث قدم عرضا وصل إلى 215 مليون يورو لليفربول، حسب بعض التقارير.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي عوض الغامدي، عن امتلاكه معلومات تؤكد إعطاء الفرعون المصري، موافقته للانتقال إلى العميد الاتحادي، في الصيف الماضي.

وأوضح الغامدي في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، مساء الأربعاء، أن محمد صلاح وافق على الانتقال إلى نادي الاتحاد، ولو على سبيل الإعارة.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن هناك من حرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من التعاقد مع صلاح، على الرغم من موافقة اللاعب.

يذكر أن معظم التقارير المحلية والعالمية، ذكرت أن السعودية ستعود إلى صلاح مجددا، في صيف عام 2024؛ ولكن ليس شرطا لنادي الاتحاد، حيث قد ينضم إلى أي فريق آخر تابع لصندوق الاستثمارات "الهلال والنصر والأهلي".

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