الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

الصناعة والتجارة: الاقتصاد الأخضر أمر حاسم للأردن

15.7 % ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين خلال 10 أشهر

الخارجية الفلسطينية تحذر من المخاطر المحدقة بالأقصى

عائلة أردنية تفقد ابنها بعد وفاة والده بأسبوع حزناً عليه

القبض على سارق معرض سيارات في الزرقاء

مقترح نيابي لتخفيض ضريبة الكاز 50%.. والديزل لم يبحث حتى الآن

مؤتمر صحفي بعد قليل للإعلان عن مخرجات لجنة ملف النقل

إصابة شخص بمشاجرة عائلية في الاغوار الشمالية

قرار قضائي يعيد 250 ألف دينار لصندوق نقابة المعلمين

مرصد الزلازل سجل 118 هزة ارضية في الأردن منذ بداية العام الحالي

الثلاثاء، 13-12-2022 10:50 ص

تفاصيل جديدة لشجار ميسي مع مهاجم هولندا

1220221391314436422678


الوكيل الإخباري - تحدث المراسل الذي أجرى اللقاء التلفزيوني مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب مباراة الأرجنتين ضد هولندا، في ربع نهائي مونديال قطر، عن تفاصيل ما حدث بين ميسي ونجم هولندا فوتر فيخورست.

وتناولت العديد من المواقع ووسائل الإعلام واقعة ميسي ونجم هولندا، وجرت مهاجمة النجم الأرجنتيني بشدة.

وتهجم ميسي لفظيا على مهاجم منتخب "الطواحين" الذي كان يقف أمامه أثناء حديثه لمراسل قناة ‏TyC sports وقال له: "ما الذي تنظر إليه، أذهب من هنا أيها الأحمق!".

وكشف المراسل جاستون إيدول، تفاصيل ما حدث قائلا: "في وقت ما عندما كنا على الهواء قلت له (ليو اهدأ) لأن هناك الكثير من الأشخاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وأنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث".

اضافة اعلان

 

 

وتابع: "بعد المباراة في غرفة تبديل الملابس كانوا يركلون بعضهم البعض بالفعل وليس فقط ميسي".

وأضاف: "فان ديك دخل في شجار مع أوتاميندي، وغضب ميسي كان أكثر في ركلات الترجيح حيث تصدى الهولنديون للأرجنتين".

وقال إيدول "بمجرد انتهاء ركلات الترجيح، حدث الشجار بين لاعبي المنتخبين، وكان نجم هولندا (فيخورست) ينتظر ميسي في النفق من أجل الحصول على قميصه، وهنا بدأ ليو في الحديث (لمراسل القناة) ولم يفهم اللاعب الهولندي سبب تصرف الأرجنتيني.

وشهدت المباراة مناوشات عديدة بين لاعبي المنتخبين، مع إشهار الحكم لاهوز 15 بطاقة صفراء، كأكثر رقم في تاريخ المونديال لمباراة واحدة.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور نصف النهائي في مونديال قطر، بتغلبه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح 4-3، في المباراة التي أقيمت الجمعة على استاد لوسيل، في ثاني مواجهات دور الستة عشر.

وسيواجه "راقصو التانغو" كرواتيا الليلة الثلاثاء، في نصف النهائي بعد نجاح زملاء لوكا مودريتش في إقصاء البرازيل.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202213122517392360597

بي إن سبورتس تعلن القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العالم

12202213113610432945969

مدرب كرواتيا يستفز لاعبي الأرجنتين قبل مواجهة نصف نهائي مونديال قطر

12202213112729125893853

غياب ثنائي منتخب فرنسا عن التدريبات قبل لقاء المغرب

1220221311829657916788

المغرب يستعيد القوة الضاربة أمام فرنسا بنصف نهائي كأس العالم

12202213102927436382451

رسالة جديدة من رونالدو بعد توديع المونديال .. صورة

1220221393854841994920

توقعات إيتو للمغرب في كأس العالم تتحقق!

أخبار متعلقة
122022814217687153352

برشلونة عن عودة ميسي: الأحلام مجانية

12202249409500204485

ماذا قال ميسي بعد فوز الأرجنتين على أستراليا والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022؟

11202228103037299887154

ممثل ميسي يحسم الجدل حول انتقاله لإنتر ميامي

1120222612191673465041

بالفيديو.. رسالة سعودية إلى المكسيك: اركلوا ميسي خارج كأس العالم!

1120222491452629780380

رد وزير الرياضة السعودية بشأن "ميسي الوجه السياحي للمملكة" (فيديو)

350772

فيديو جديد يكشف ما فعله لاعب الأرجنتين في 'ياسر الشهراني' قبل اصطدامه