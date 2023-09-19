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الثلاثاء، 19-09-2023 04:32 م

تفاصيل جديدة لمفاوضات مدريد ومبابي

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الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي ووكيل اللاعبين فابريزيو رومانو عن تفاصيل جديدة في قضية كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان، وأكد اقتراب النجم الفرنسي للعب بقميص "الميرينغي".

وتحدث رومانو في جزء من البرنامج الحواري الإيطالي Bobo TV، عن تفاصيل مهمة في عقد مبابي مع ناديه الباريسي.

ونقلت صحيفة أونز مونديال عن فابريزيو رومانو قوله: "وافق مبابي على عدم الحصول على مكافأة الولاء السنوية للعب مرة أخرى مع باريس سان جيرمان.. ومما سمعته، أعتقد أن وجهته في الصيف المقبل ستكون ريال مدريد سواء بشرط أو مجاناً".

وقال رومانو: "في يوليو، لم يتحدث مبابي وكذلك والدته والمقربون منه مطلقاً مع ناصر الخليفي، ثم وافق مبابي في (آب) على عدم قبول مكافأة الولاء الشهيرة المدرجة في تجديد عقده في كل عام، كان عليه أن يأخذ مبلغاً يتراوح بين 85 إلى 90 مليون يورو، لمجرد البقاء في باريس سان جيرمان كجزء من هذا التجديد الذي تم توقيعه قبل عام واحد فقط لأن مبابي كان قريباً جداً من ريال مدريد".

وكان مبابي قد دخل في صراع مع إدارة النادي الفرنسي "بي إس جي" بسبب رفضه تجديد العقد، ما جعل النادي يقرر حرمانه من التدرب مع الفريق الأول، وعدم السفر مع الفريق في المعسكر الإعدادي في أمريكا.

وأضاف رومانو: "ريال مدريد سيأخذ مبابي بشروطه، أي مجاناً دون دفع أي تعويض انتقال إلى باريس سان جيرمان".

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